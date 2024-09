Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty wojskowe Tu-142 znajdujące się nieopodal Wielkiej Brytanii - poinformowało w czwartek ministerstwo obrony. Z kolei okręty wojenne brytyjskiej Royal Navy wysłane zostały do obserwacji czterech statków rosyjskiej marynarki wojennej, które płynęły przez kanał La Manche i Morze Północne.

Jak podano w komunikacie, okręty Królewskiej Marynarki Wojennej przez ostatni tydzień skrupulatnie obserwowały ruchy rosyjskiej marynarki wojennej.



"Podczas sześciodniowej operacji przy wsparciu sojuszników z NATO, stacjonująca w Portsmouth fregata HMS Iron Duke podążała za okrętem podwodnym klasy Kilo "Noworosyjsk" i wspierającym go holownikiem "Jewgienijem Czurowem" przez Cieśninę Kaletańską do Atlantyku" - napisano.

Rosyjskie jednostki w Kanale La Manche i na Morzu Północnym

MON Wielkiej Brytanii informuje, że do stałej obserwacji obu rosyjskich jednostek wykorzystano m.in. śmigłowiec Wildcat z 815 Naval Air Squadron. Okręt podwodny miał pozostawać przez cały czas na powierzchni.



"Gdy rosyjskie okręty minęły wody terytorialne Wielkiej Brytanii, HMS Iron Duke przekazał obowiązki śledzące Marine Nationale u północno-zachodniego wybrzeża Francji, gdzie misję podjęła fregata FS Auvergne" - dodano.

Rosjanie mieli wykonać podobne manewry dwukrotnie. W kolejnych godzinach Brytyjczycy śledzili ruch korwety Strieguszczij Stoiky i tankowca MT Jaz.

MON Wielkiej Brytanii: Przechwycono dwa samoloty Tu-142

Do doniesień o rosyjskich jednostkach należących do tamtejszej marynarki wojennej brytyjskie MON dołączyło także inne, dotyczące przechwycenia dwóch samolotów Tu-142, do czego doszło w środę. Maszyny miały przelecieć w bliskiej odległości od granicy Wielkiej Brytanii.

W celu monitorowania samolotów podczas przelotu przez międzynarodową przestrzeń powietrzną, pod dowództwem NATO poderwano samoloty RAF. Resort podkreśla jednak, że do wkroczenia w suwerenną brytyjską przestrzeń powietrzną nie doszło.