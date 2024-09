Pająka Nosferatu widziano w Bielsko-Białej, co oznacza jedno - jadowity insekt przybył do Polski. Już sama jego nazwa wzbudza grozę, stworzenie to zdolne jest przegryźć ludzką skórę. Ten gatunek, w przeciwieństwie do lepiej nam znanych pająków domowych, nie tka sieci. Zamiast tego aktywnie poluje na swoje ofiary.

Pająk Nosferatu dotarł do Polski - a konkretnie do Bielska-Białej, gdzie widziano go w jednym z marketów budowlanych. Jego pojawienie się wzbudziło niepokój nie tylko wśród mieszkańców.

Swoją nazwę zwyczajową pająk zawdzięcza bohaterowi kultowego niemieckiego filmu. Według niektórych z wyglądu insekt przypomina twarz wampira, z czym nie każdy musi się zgadzać. Bezsporne jednak jest to, że, podobnie jak ów wampir, potrafi przegryźć ludzką skórę.

Jadowity pająk w Polsce. Nosferatu przybył do nas z zachodu

Zoropsis spinimana do Polski przywędrował z Niemczech, które zamieszkuje już od blisko 20 lat. Po raz pierwszy widziano go w 2005 roku w Badenii-Wirtembergii, a obecnie, zgodnie z danymi Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody (NABU), spotkać go można właściwie wszędzie.

WikiCommons/Andreas Eichler Zdjęcie: Pająk Nosferatu jest już w Polsce

Ten ciepłolubny insekt najlepiej czuje się w niemieckich budynkach i garażach. Z kolei w rejonach Morza Śródziemnego, które zamieszkuje już od bardzo dawna, częściej natkniemy się na niego w lasach.

Jak podał "National Geographic" powołując się na eksperta z oddziały NABU w Bremie, insekty te wraz z odnóżami osiągają średnicę do nawet sześciu centymetrów, co czyni je jednymi z większych pająków domowych. Daleko im jednak do tych największych, które potrafią osiągać nawet do ośmiu centymetrów średnicy. To, co jednak odróżnia pająka Nosferatu od innych, to jego wyjątkowo masywne ciało.

Lęk, który wzbudza, jest uzasadniony, ponieważ pająk ten zaliczany jest do jadowitych. To również gatunek, który nie tka sieci, a zamiast tego aktywnie poluje na swoje ofiary. Co jednak ważne, jego ukąszenie nie zagraża życiu człowieka, a sam pająk najprawdopodobniej nas nie zaatakuje, jeśli sami z siebie nie zaczniemy go drażnić.