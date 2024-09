Za przejazd każdym z trzech płatnych, 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 w Wielkopolsce, pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, motocykliści zapłacą 17 zł, czyli o 1 zł więcej niż obecnie, a kierowcy samochodów osobowych - 34 zł, czyli o 2 zł więcej.

To druga podwyżka na wielkopolskiej autostradzie w 2024 roku.

Autostrada A2. Opłaty idą w górę

- Wszystko zależy od tego, czy użytkujemy autostrady sporadycznie, co jakiś czas, czy ciągle. Jeżeli nie jeździmy na co dzień autostradami, to pewnie tej podwyżki nawet nie zauważymy. Jeżeli ciągle wykupujemy bilety, ciągle płacimy, to takie koszty zauważymy - mówi Polsat News ekonomistka Edyta Wojtyla.

ZOBACZ: Miliony na koncie PiS. Nowe informacje o zbiórce

W ocenie ekspertki, czynnikami, które będą decydowały, czy wybieramy autostradę czy nie, będzie kwestia wliczania kosztu przejazdu w koszty działalności gospodarczej oraz to, czy mamy zyski, które te koszty pokryją.

Autrostrada A2. Opłaty w górę. "Próg został już przekroczony"

- Ten próg dla części kierowców został już przekroczony. Oczywiście osobną kwestią jest, na ile kierowcy mają czas, czy się spieszą - wówczas pojadą autostradą. Dodatkowo dochodzi kwestia bezpieczeństwa, gdy podróżujemy w nocy, przy gorszej widoczności - wtedy kierowcy być może też wybiorą autostradę - mówi Jeremi Reklewski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Ekspert podkreśla, że "to nie jest tak, że z autostrady znikają wszystkie pojazdy". - To nie jest jeszcze taki poziom, by autostrada była pusta, ale gdzieś tam jest jakieś optimum. Optimum zysków dla właściciela autostrady jest w trochę innym miejscu niż takie maksimum z punktu widzenia kierowców - wyjaśnia Reklewski.

WIDEO: Opłaty za przejazd autostradą A2 znowu idą w górę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA) tłumaczy, że podwyżki są konieczne ze względu na ciągłe inwestycje i konieczność utrzymania dróg. Zaznacza jednocześnie, że zmienia się taryfa pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, ale opłaty za przejazd A2 między Świeckiem a Nowym Tomyślem pozostają bez zmian.