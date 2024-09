Zjadł kukurydziane chrupki. Konsekwencje mogły być ogromne

Jeden z turystów odwiedzających park Carlsbad Caverns w USA wszedł do zapierającej dech w piersiach jaskini, mając przy sobie opakowanie chrupek. Jego nieuwaga mogła mieć katastrofalne skutki dla lokalnego ekosystemu. "Strażnicy przez dwadzieścia minut ostrożnie usuwali obcy detrytus i pleśnie" - zrelacjonowały władze parku.

W Parku Narodowym Carlsbad Caverns w Nowym Meksyku turyści mogą spożywać jedynie wodę. Wszystkie inne napoje i przekąski są surowo zabronione, ponieważ mogą mieć "ogromny wpływ" na ekosystem potężnej jaskini. Jednak nie każdego gościa tego urokliwego miejsca powstrzymuje to obostrzenie.

Wyrzucił torbę z chrupkami w jaskini. "Mógł zmienić ekosystem"

"W Carlsbad Caverns uwielbiamy fakt, że każdego dnia możemy gościć w jaskini tysiące ludzi. Przypadkowy wpływ na środowisko może być trudny lub niemożliwy do uniknięcia. Na przykład prosty fakt, że każdy krok osoby wchodzącej do jaskini pozostawia delikatny ślad" - czytamy we wpisie Parku Narodowego w mediach społecznościowych.

"Innych oddziaływań można całkowicie uniknąć. Na przykład pełnej torby z przekąskami porzuconej poza szlakiem w Wielkiej Sali" - skomentowali strażnicy parku, zamieszczając jednocześnie zdjęcie porzuconych chrupek kukurydzianych. "Dla właściciela torby z przekąskami wpływ ten był prawdopodobnie przypadkowy - ale mógł ogromnie zmienić ekosystem jaskini" - dodali.

Porzucona torebka z chrupkami sporym zagrożeniem dla jaskini

Jak czytamy we wpisie, przetworzona kukurydza, zmiękczona przez panującą w jaskini wilgoć, stworzyła idealne środowisko dla życia grzybów i drobnoustrojów.

"Strażnicy spędzili dwadzieścia minut ostrożnie usuwając obcy detrytus i pleśnie z powierzchni jaskini. W ulotnym ekosystemie zadomowili się dawni mieszkańcy jaskini, ale również zupełnie nowe drobnoustroje i pleśń" - zrelacjonowano we wpisie. "W skali ludzkiej rozsypana torebka z przekąskami może wydawać się trywialna, ale dla życia jaskini może zmienić świat" - podsumowano.

"Wielcy czy mali, wszyscy wywieramy wpływ, gdziekolwiek się udamy. Zostawmy świat lepszym niż go zastaliśmy" - zaapelowali strażnicy.

Wielka Sala (Big Room) w Parku Narodowym Carlsbad Caverns jest największą pojedynczą komorą jaskiniową w Ameryce Północnej. Dostęp do niej zapewnia stosunkowo płaski szlak o długości dwóch kilometrów. Jaskinia powstała miliony lat temu, gdy kwas siarkowy rozpuścił wapień, tworząc korytarze jaskiniowe.