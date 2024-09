Spór między koalicjantami. "Ta wypowiedź nigdy nie powinna paść"

"Wypowiedź Marka Sawickiego o chińskich lobbystach jest skandaliczna i nigdy nie powinna paść" - uważa Paulina Henning-Kloska. To reakcja na słowa, jakie padły w Polsat News Polityka. Sawicki twierdził, że w resorcie klimatu "jest silne lobby" na rzecz fotowoltaiki z Chin, a brakuje środków na dopłaty do biogazowni. "Jeśli nie widzi działań, to zapraszam do ministerstwa" - napisała minister.