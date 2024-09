- Analizujemy warunki współpracy z PKOl, w tym również kwestie dalszego finansowania - poinformował Interię rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński. To odpowiedź na pojawiające się doniesienia o tym, jakoby koncern miał wstrzymać przelewy na rzecz PKOl, idąc tym samym w ślady Polskich Portów Lotniczych i PKP Intercity.

Kolejny sponsor polskiego sportu wstrzymuje przelewy na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego - podało Radio Zet. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy koncern Orlen postanowił we wtorek pójść w ślady PKP Intercity i Polskich Portów Lotniczych, które zdecydowały się zakończyć współpracę z PKOI.

Orlen wstrzymuje przelewy. Chodzi o kontrowersje wokół PKOI

Jako powód Orlen ma wskazywać kontrowersje wokół działań zarządu PKOl oraz wydatkowania środków i wynagrodzeń sportowych działaczy, w tym prezesa Radosława Piesiewicza. Koncern podobno domaga się informacji o tym, w jaki sposób dotychczas wydatkowane były środki sponsorskie. Jak podaje Radio Zet, 9 września prezes Orlenu Ireneusz Fąfara wysłał do Piesiewicza pismo w tej sprawie.

"ORLEN S.A. jest największym sponsorem polskiego ruchu olimpijskiego. Występując właśnie w tej roli, stanowczo nie zgadzamy się z wyrażonym przez Pana stanowiskiem, jakoby wyniki IO w Paryżu można było uznać za satysfakcjonujące, a negatywna atmosfera wokół zarządu PKOI była nieuzasadniona" - czytamy we fragmencie pisma opublikowanym przez radio.

ZOBACZ: PKOl traci kolejnego partnera. PKP Intercity zerwało umowę

"Obserwujemy narastający kryzys zaufania do działaczy sportowych, w szczególności do Zarządu PKOI. To w równym stopniu skutek powszechnej oceny o braku transparentności działań PKOI, którym Pan kieruje, jak i konkretnych zarzutów formułowanych przez sportowców" - dodano.

Interia skontaktowała się z Orlenem w celu weryfikacji tej informacji. - Analizujemy warunki współpracy z PKOl, w tym również kwestie dalszego finansowania. Do czasu pozyskania wyczerpujących wyjaśnień, nie informujemy o szczegółach prowadzonych rozmów - przekazał rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński.

PKOl traci kolejne środki. Minister sportu: Tej sprawy nie zostawimy

We wtorek decyzję o wypowiedzeniu umowy PKOl "ze skutkiem natychmiastowym" podjęło PKP Intercity. Kilka dni wcześniej o zakończeniu współpracy z PKOl poinformowały Polskie Porty Lotnicze.

ZOBACZ: Szef PKOI o warunkach polskiej reprezentacji: My mamy klimatyzatory

W poprzednim tygodniu minister sportu Sławomir Nitras informował, że funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą kontrolę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wcześniej podobne działania podjęła Najwyższa Izba Kontroli, a także prezydent Warszawy, który jako starosta warszawski jest organem nadzoru nad PKOl.

- My tej sprawy nie zostawimy, bo tam doszło do wielu nieprawidłowości - mówił Sławomir Nitras.