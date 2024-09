Papież Franciszek odwiedził Timor Wschodni w ramach pielgrzymki do Azji i Oceanii. Mieszkańcy od wielu godzin zbierają się w okolicy terenu, gdzie ma zostać odprawiona msza. Wiernym nie przeszkadza nawet upał. Jednak przy okazji pielgrzymki lokalni wspominają wizytę Jana Pawła II, wiele osób ma ze sobą jego zdjęcia.

W poniedziałek papież Franciszek przybył do stolicy Timoru Wschodniego, Dili, gdzie spędzi dwa dni. To trzeci etap jego podróży, po wizytach w Indonezji i Papui-Nowej Gwinei. Przy okazji wizyty papieża lokalni mieszkańcy wspominają o Karolu Wojtyle.

Timor Wschodni. Wierni wspominają Jana Pawła II

- Moi rodzice byli na mszy, którą odprawił Jan Paweł II, teraz ja witam Franciszka - powiedziała w rozmowie z PAP kobieta w Pałacu Prezydenckim, gdzie jej córka była wśród dzieci pozdrawiających papieża.

Mimo że od pielgrzymki papieża Polaka do tego kraju minęło 35 lat, to jednak wciąż jest kultywowana pamięć o nim. Jan Paweł II odwiedził Dili w 1989 roku, gdy Timor Wschodni był okupowany przez Indonezję. - Rodzice opowiadali mi o ogromnym pokazie siły ze strony indonezyjskiej armii w dniu wizyty papieża. To wyglądało tak, jakby żołnierze chcieli pokazać, kto tu naprawdę rządzi - dodała kobieta.

ZOBACZ: Papież Franciszek na celowniku terrorystów? Zatrzymano siedem osób

Papieska wizyta jest uznawana za jeden z decydujących bodźców dla aspiracji niepodległościowych obywateli Timoru, a samo wydarzenie za jedno z najważniejszych w historii państwa. Z okazji tej wizyty rząd kraju zbudował kaplicę i wzniósł 6-metrowy pomnik polskiego papieża.

We wtorkowy poranek czasu lokalnego papież Franciszek odwiedził prowadzoną przez zakonnice szkołę dla dzieci z niepełnosprawnościami. W Później pojechał do nowoczesnej katedry Niepokalanego Poczęcia w Dili, gdzie spotkał się z timorskim duchowieństwem. W przemówieniu podkreślił nietypowe położenie kraju.

Papież Franciszek odwiedził Timor Wschodni. Na mszę przybyła blisko połowa ludności całego kraju

- Właśnie dlatego, że jest na krańcach Ziemi, znajduje się w centrum Ewangelii. Kościół, który nie ma tej zdolności, który się ukrywa w centrum, jest Kościołem chorym - oświadczył Franciszek

Następnie ma się odbyć msza z udziałem papieża. Szacuje się, ze na homilię już teraz przybyło ok. 600 tysięcy osób, co stanowi prawie połowa narodu tego kraju. Na błoniach Tasitolu zgromadzili się też wierni z Indonezji. Według Watykanu przybyć może nawet 750 tysięcy osób.

Ludzie w okolicy zbierają się już od wielu godzin, mimo że warunki nie są sprzyjające. W kraju panuje ogromny upał, co jest także wyzwaniem dla zdrowia blisko 90-letniego papieża. Wierni chowają się pod tysiącami biało-żółtych parasolek, które zostały sfinansowane przez rząd kraju.

Wiele osób przyniosło wizerunki Franciszka oraz św. Jana Pawła II. Timor Wschodni ma najwyższy na świecie - zaraz po Watykanie - odsetek katolików, którzy stanowią 98 procent ludności.

W środę, w ostatnim dniu wizyty w Timorze Wschodnim Franciszek spotka się z młodzieżą. Stamtąd uda się do Singapuru, który będzie ostatnim etapem jego najdłuższej od początku pontyfikatu podróży.