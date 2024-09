- Moi bliscy byli zaskoczeni. Kilku przyjaciół uznało, że jestem szalony - mówi Toh Hong Keng, który w wieku 70 lat skończył medycynę. Siwowłosy mężczyzna na początku studiów wielokrotnie brany był za jednego z wykładowców. - Nie zawsze było łatwo. Nawet jeśli nie mogę praktykować jako lekarz, to przynajmniej będę mógł jakoś o siebie zadbać - dodaje świeżo upieczony absolwent.

W lipcu 70-letni Toh Hong Keng został jedną z najstarszych osób na świecie, które ukończyły studia medyczne - informuje stacja CNN.

- Moja rodzina i przyjaciele byli na początku zaskoczeni. Kilku moich bliskich uważało, że jestem szalony, chcąc studiować medycynę w tym wieku - wspomina emerytowany przedsiębiorca. Senior przez lata specjalizował się w sprzedaży technologii.

70-latek skończył studia medyczne. "Nie zawsze było łatwo"

- Nie zawsze było łatwo - mówi świeżo upieczony absolwent jednej z filipińskich uczelni. - W tym wieku moja pamięć, wzrok, słuch i ciało nie są już tak sprawne, jak wtedy, gdy byłem młodszy - zaznacza.

ZOBACZ: Dramat seniorki w Świerklanach. Zorientowała się tylko prowadząca autobus

Senior przyznaje, że w trakcie studiów nawiedzały go myśli, by się poddać. Musiał powtarzać rok po tym, jak nie zdał egzaminu z pediatrii, a pod koniec studiów jednym z warunków zaliczenia był roczny staż w szpitalach, gdzie zmiany trwały po 30 godzin. - Byłoby wstydem nie dokończyć sprawy, powtarzałem sobie wówczas - wspomina mężczyzna.

- Nie prosił o żadne specjalne względy. Był zdeterminowany. Pan Toh jest już utalentowanym biznesmenem i profesjonalistą, ale nadal jest otwarty na nowe rzeczy, pełen pasji i wytrwały - mówi o seniorze dziekan wydziału medycznego dr Marvi Dulnuan-Niog.

"Przynajmniej będę mógł o siebie zadbać"

70-latek mówi, że nigdy nie marzył, by zostać lekarzem. Pomysł zrodził się w jego głowie po spotkaniu na wakacjach dwóch młodych studentów. - Jedynym powodem, dla którego zdecydowałem się studiować medycynę, było to, że chciałem robić coś pożytecznego. Nawet jeśli nie mogę praktykować jako lekarz, to przynajmniej będę mógł jakoś o siebie zadbać - podkreśla mężczyzna.

Toh nie jest jedyną osobą, która już jako senior ukończyła studia medyczne. Dr Atomic Leow Chuan Tse, mając 66 lat, w 2015 roku uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji w Rumunii.

Z kolei dr Howarda Tuckera z Cleveland w stanie Ohio, który urodził się 10 lipca 1922 roku, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy praktykujący lekarz. Dr Tucker niedawno świętował swoje 102. urodziny i nadal uczy neurologii.

- Jeśli marzysz, by zostać lekarzem, możesz to zrobić w każdym wieku. Studiowanie medycyny nie jest aż takie trudne, to po prostu ciężka praca - mówi 70-letni Toh Hong Keng. Mężczyzna planuje podjąć pracę w firmie swojego przyjaciela, która zajmuje się m.in. diagnostyką alergologiczną.