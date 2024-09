- Ludzie mówią, że nie jestem prezydencki. I mają rację. Oczywiście, że nie jestem prezydencki - powiedział Sławomir Mentzem we Włocławku. - Ja jestem od wykonywania zadań, realizacji jakiś celów - podkreślił. Kandydat Konfederacji na prezydenta zapewnił, że jeżeli zostanie wybrany na ten urząd "to będzie to najaktywniejsza prezydentura w historii Polski".