Skandaliczna impreza na polskiej wyspie. Bilety tylko dla Niemców

W weekend na chronionym obszarze rezerwatu przyrody na wyspie Karsibór Niemcy zorganizowali nielegalnie głośny festiwal, który był uciążliwy dla mieszkańców. - To karygodne zachowania, które narażają na szwank wzajemne zaufanie i polsko-niemieckie relacje - wskazuje prezydent Świnoujścia i zapowiada dalsze kroki.

Przez cały weekend na wyspie Karsibór w Polsce odbywał się organizowany przez Niemców Festiwal Achterland. Imprezą szybko zaczęły interesować się lokalne media, bo hałas dobiegający z miasteczka namiotowego był słyszalny wszędzie w okolicy. Przeszkadzał nie tylko mieszkańcom, ale również płoszył zwierzęta.

Największe oburzenie wzbudził fakt, że wydarzenie zdecydowano się zorganizować na obszarze chronionym. - My nie możemy kocyka rozłożyć, bo Natura 2000 i bezcenna przyroda, a oni walą głośnikami, że w Policach ich słychać! Hałas, alkohol. Czuje pan ten zapach w powietrzu? Jesteśmy przerażeni - wskazał jeden z mieszkańców w rozmowie z portalem iswinoujscie.pl.

Na stronie internetowej festiwalu widnieje informacja, że to "spotkanie rodzinne", które ma być organizowane w tym miejscu co roku. Jak się okazuje rodzinny spęd był biletowany, a wstęp mogli wykupić jedynie obywatele Niemiec, których zgromadziło się tam kilkaset.

Niemiecka impreza na wyspie Krasibór. "Powiadomiona zostanie ambasada"

Oburzona sprawą jest również prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska, która poinformowała, że impreza została zgłoszona w nieprawidłowy sposób.

"Od wczorajszej nocy odbieram informacje od zdenerwowanych mieszkańców wyspy Karsibór o uciążliwościach wywołanych nielegalnie zorganizowaną imprezą techno. Rozumiem to i też jestem bardzo zirytowana tym bardziej, że czujemy się oszukani" - wskazała.

Z jej relacji wynika, że żadna impreza o charakterze masowym nie została wcześniej zgłoszona. Urząd miasta został poinformowany jedynie o "małej imprezie o rodzinnym charakterze".

"Jeśli przeczytacie e-maila, to zobaczycie sami, jaki cyniczny wybieg został więc zastosowany przez organizatorów. Nie zgadzam się z takimi zagrywkami! Było to bardzo nieuczciwe z ich strony. Organizatorzy są zidentyfikowani, więc o sytuacji zostanie poinformowana Ambasada Niemiec, gdyż są to karygodne zachowania, które narażają na szwank wzajemne zaufanie i polsko-niemieckie relacje dobrosąsiedzkie" - wskazała udostępniając treść wiadomości od niemieckich organizatorów.

Jak podkreśliła, interwencję w sprawie może podjąć jedynie policja. "Wyraziłam więc oczekiwanie do pana komendanta, że doprowadzi skutecznie do zagwarantowania ciszy nocnej w obszarze wyspy Karsibór. Oczekuje, że tak się dzisiaj stanie" - dodała.