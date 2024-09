Ruch pociągów na trasie Katowice – Katowice Zawodzie został wstrzymany. To konsekwencja uszkodzenia sieci trakcyjnej podczas próby jej modernizacji. Sytuacja doprowadziła także do zmian trasy składów jadących m.in. do Warszawy i Krakowa. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Ze wstępnych informacji wydanych przez PKP PLK wynika, że utrudnienia potrwają do 10:00.

"Dziś nad ranem podczas prowadzenia prac modernizacyjnych doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na trasie Katowice – Katowice Zawodzie" - poinformowało PKP PLK. W wyniku zdarzenia ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany.

Katowice. Uszkodzono sieć trakcyjną. Wstrzymano ruch pociągów

Sytuacja wymagała zmian w kursowaniu składów jadących m.in. do Warszawy czy Krakowa.

ZOBACZ: Awaria pociągów pod Krakowem. Poważne opóźnienia



"Przewoźnicy regionalni wprowadzili zastępczą komunikację autobusową na trasie Katowice – Mysłowice, Katowice – Katowice Zawodzie z możliwością jej wydłużenia" - poinformowano w komunikacie. Zmiany dotknęły także przewoźnika dalekobieżnego, który kierowany jest na okrężne trasy, co przyczynia się do wydłużenia czasu przejazdu i opóźnień.

Kolej opublikowała listę pociągów skierowanych okrężną drogą bez pomijania stacji zatrzymania przewidzianych w ich rozkładzie jazdy:

IC nr 37002/3 (54) "ODRA" relacji Kraków Główny - Berlin Hbf z Mysłowic przez Katowice Muchowiec, Katowice Ligota do Katowic

IC nr 38102 "CHEŁMOŃSKI" relacji Kraków Główny - Świnoujście z Mysłowic przez Katowice Muchowiec, Katowice Ligota do Katowic

IC nr 4520 "HUTNIK" relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna z Katowic przez Hajduki, Katowice Muchowiec, Sosnowiec Dańdówka, Sosnowiec Południowy, Sosnowiec Główny

IC nr 4522 "SKARBEK" relacji Racibórz - Olsztyn Główny z Katowic przez Hajduki, Katowice Muchowiec, Sosnowiec Dańdówka, Dąbrowy Górniczej Ząbkowice

TLK nr 42000/1 (311) "ROZTOCZE" relacji Bohumin - Lublin Główny z Katowic przez Katowice Ligota, Katowice Muchowiec, Mysłowic

Wideo: Uszkodzenie sieci trakcyjnej w Katowicach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Katowice. Uszkodzenie sieci trakcyjnej. Utrudnienia potrwają kilka godzin

Na miejsce wezwano kolejowe służby techniczne, które próbują naprawić zepsutą sieć trakcyjną. Według wstępnych deklaracji PKP PLK, naprawa uszkodzonej infrastruktury planowana jest do około godziny 10:00.

ZOBACZ: Niebywałe sceny na przejeździe kolejowym. Jechał wprost pod pociąg



"Powołany został specjalny zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który czuwa nad zmienioną organizacją ruchu pociągów. Informacje o zmianach podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach" - zaznaczono.



Jednocześnie spółka poprosiła o zwracanie szczególnej uwagi na wydawane komunikaty, które dostępne są m.in. na stronie internetowej Portal Pasażera.