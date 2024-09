Najpierw zawalił się strop między parterem a piwnicą, kilka godzin później - w tej samej kamienicy - zawaliła się część ściany. Do incydentów doszło podczas drążenia tunelu kolejowego w Łodzi. To nie pierwsze tego typu zdarzenia. Mieszkańcy są wstrząśnięci i przerażeni. Nie wiedzą, co dalej, bo do domów wracać nie chcą. - To spanie na bombie - mówił jeden z lokatorów na antenie Polsat News.

W Łodzi trwają prace nad wydrążeniem tunelu średnicowego, który połączy Dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz). Trasa ma znacznie skrócić czas przejazdu pociągów na trasie Warszawa - Poznań i Wrocław.

Łódź. Podczas drążenia tunelu kolejowego zawaliła się podłoga jednego z mieszkań

Jednak wykonawca od początku podjęcia inwestycji napotyka trudności. Jedną z nich są stare kamienice, które nie wytrzymują prac. Mimo, że tunel jest drążony ok. 17 metrów pod ziemią, to budynki na powierzchni odczuwają prace, a kilkudziesięcioletnie fundamenty zaczynają pękać.

Do dwóch incydentów doszło w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę przy ul. 1 Maja 23. Najpierw zawalił się strop między mieszkaniem na parterze a piwnicą o powierzchni ok. 25 m2, a ok. 1 w nocy - w tej samej kamienicy - zawaliła się część ściany. Na szczęście w budynku nie było ludzi. Lokatorzy kilka dni wcześniej zostali wykwaterowani na czas prowadzenia prac budowlanych pod kamienicą.

Polsat News

- Cała podłoga runęła na dół, meble co stały na podłodze, to wszystkie są poprzewracane. Lodówka, pralka, telewizory - to wszystko jest w dole - mówił na antenie Polsat News lokator mieszkania, w którym zawaliła się podłoga.

- Strop się zarwał, a w bramie 21 to okna popękały i ściany były popękane w jednym z lokali - dodał inny mieszkaniec. Pytany przez reportera Polsat News, czy jego zdaniem lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów przyznał, że raczej nie. - Wrócimy i to będzie później? Zawali się wszystko. To spanie na bombie - powiedział.

Mieszkańcy Łodzi są przeciwni inwestycji PKP PLK SA

Początkowo mieszkańcy mieli wrócić do swoich domów 16 września. Jednak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał, że na razie będzie to niemożliwe. W tym czasie PKP PLK SA jako inwestor powinno zapewnić lokatorom dach nad głową.

Inni mieszkańcy Łodzi również nie są zadowoleni z rozpoczętych prac nad budową tunelu. - Zamiast remontować te stare kamienice, które mają po 100 lat to kopią tunel - mówiła jedna z łodzianek. - Przecież jak to metro zacznie jeździć - o ile w ogóle zacznie - to te kamienice się rozsypią, je trzeba remontować. Po co nam to metro w Łodzi? Tramwaje i autobusy wystarczą - dodała.

Inna z mieszkanek dodała, że jej zdaniem "Łódź nie nadaje się do takich tunelów". - Tu są stare kamienice... To jakaś makabra - stwierdziła kobieta.

Według harmonogramu budowa ma się zakończyć w 2027 roku, jednak z uwagi na liczne problemy w trakcie prac można się spodziewać opóźnień.