W piątek kapsuła Starliner odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i wyruszyła w drogę powrotną na Ziemię. Na pustyni w Nowym Meksyku wylądowała w sobotę ok. godz. 6 rano czasu polskiego.

Starliner wrócił na Ziemię. Wylądował w Nowym Meksyku

Po wejściu w atmosferę ziemską użyto spadochronów, aby spowolnić opadanie kapsuły na terenie White Sands Space Harbor, jak informuje BBC.

"Wszystkie trzy główne spadochrony i wszystkie sześć podestów lądowych zadziałały pomyślnie. Kamery nocnego widzenia NASA- zarówno z ziemi, jak i z powietrza - monitorowały lądowanie" - przekazało „"NewsNation" cytując Centrum Dowodzenia Misją.

W kapsule nie było załogi.

Starliner wrócił. Astronauci utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Astronauci Butch Wilmore i Suni Williams, jako pierwsi polecieli Starlinerem na Międzynarodową Stację Kosmiczną w czerwcu. Według założeń misja miała trwać osiem dni, a po tym czasie para miała wrócić na Ziemię. Jednak w miarę zbliżania się do ISS na statku pojawiły się problemy. Usterka obejmowała m.in. awarię pięciu z 28 silników.

Początkowo był plan, by zdalnie naprawić wszelkie usterki, jednak okazało się to niemożliwe. Astronauci mieli wrócić na pokładzie Starlinera, ale zamiast tego przylecą wraz z inną załogą statkiem należącym do firmy Elona Muska. Wiąże się to jednak z wydłużeniem podróży do nawet ośmiu miesięcy, bowiem SpaceX Crew Dragon rozpocznie misję we wrześniu i zakończy ją w lutym 2025 roku.

Podróż Starlinera miała być ostatnim lotem testowym przed jego certyfikacją przez NASA do podejmowania rutynowych misji.