Lufthansa Cargo poinformowała, że planuje inwestycje na lotnisku we Frankfurcie. Rozbudowa strefy przeładunkowej ma wynieść prawie 600 milionów euro (ponad 2,5 mld złotych).

Jak przekazano w komunikacie firmy, projekt "LCCevo" wzmocni konkurencyjną pozycję centrum logistycznego w Europie i stworzy nowoczesną, bardziej zrównoważoną infrastrukturę.



Dodano, że podstawowa rozbudowa zostanie przeprowadzona etapami. Kompleksowa modernizacja, która zakończy się w 2030 roku, ma uczynić Lufthansa Cargo Center (LCC) najnowocześniejszym centrum frachtu lotniczego w Europie. Powierzchnia inwestycji wyniesie 330 000 metrów kwadratowych.

Lufthansa Cargo rozbuduje lotnisko we Frankfurcie. "Niemcom wolno, Polakom już nie"

Niemiecka inwestycja wywołała lawinę komentarzy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Wyjaśniło się - wiemy już jak brzmiały ukrywane wnioski z mitycznych audytów. '200 mld zł wpływów z ruchu cargo trafi albo do Niemiec (Frankfurt), albo do Polski (CPK) - wybór należy do rządu'. Donald Tusk zdecydował bez wahania" - napisał były minister aktywów państwowych Jacek Sasin w mediach społecznościowych.

Daniel Obajtek przekazał, że "Niemcom wolno, Polakom już nie". "Dlaczego nie mówili o cargo? Bo cargo będzie, ale we Frankfurcie" - dodała Anita Czerwińska z PiS .

"Tak wygląda polityka prowadzona z pozycji kolan. Tusk uwalając budowę CPK w Polsce spłaca dług swoim niemieckim zwierzchnikom. Wpływy do naszego budżetu z transportu cargo CPK oszacowano na prawie 200 mld zł do 2060 r. Ale to i tak niewielka część strat jakie ponosi budżet państwa i każdy z obywateli podczas rządów koalicji 13 grudnia" - skomentował rozbudowę lotniska we Frankfurcie Mariusz Błaszczak.