W sobotę odbyła się konferencja Nowej Lewicy pod hasłem "Mieszkanie prawem nie towarem". Współprzewodniczący ugrupowania zapowiadał, że panują w najbliższym czasie dyskusje z samorządowcami na temat "mądrego wykorzystania pustostanów".

- Zapowiadam to bez szczegółów, ale zapowiadam: Lewica złoży projekt wykorzystania dwóch milionów pustostanów w Polsce tak, żeby byli szczęśliwi i właściciele mieszkań i żeby byli szczęśliwi ci, którzy te mieszkania będą wynajmowali - podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

Jak dodał, lewica nie skupia się na "słupkach poparcia", lecz na potrzebach ludzi, w szczególności młodych. - Chcemy budować tanie mieszkania na tani wynajem. Widzieliśmy 222 tys. takich mieszkań wybudowanych w Wiedniu. To działa, to może funkcjonować - zapewnił.

Projekt mieszkaniowy Lewicy. Proponują podatek od pustostanów

Zdaniem polityka dopłaty do kredytów nie są dobrym rozwiązaniem w kwestii braku mieszkań w Polsce, ponieważ przyczyniają się do wzrostu cen mieszkań i generują zyski dla deweloperów i banków. - Byliśmy przeciwko dopłatom do kredytów, jesteśmy przeciwko dopłatom do kredytów i będziemy przeciwko dopłatom do kredytów - zaznaczył.

Mieszkalnictwo społeczne ma być rozwiązaniem dedykowanym dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. - To są mieszkania dla każdego. Co ważne, to mogą być mieszkania, które przez pokolenia będą w jednej rodzinie - tłumaczył.

- Zrobimy wszystko, żeby wnioski złożone przez samorządy na budowę mieszkań na tani wynajem w 2023 i 2024 roku zostały zrealizowane. Wiem, że to ważna i odpowiedzialna obietnica, ale wiem, co mówię - dodał.

Lewica zamierza także rozpocząć rozmowy z samorządowcami na temat "mądrego wykorzystania pustostanów". Projekt Lewicy zakładać ma stworzenie społecznego operatora, który zajmowałby się wynajmem, remontami i konserwacją mieszkań. Jednocześnie politycy zakładają wprowadzenie podatku od pustostanów, o którego wysokości decydowałyby gmina. Według polityków wprowadzenie takiego podatku zmobilizowałby właścicieli pustostanów do ich remontu albo sprzedaży.

Tanie mieszkania na wynajem. Samorządowcy czekają na dotacje

Podczas konwencji przemawiał także prezydent Włocławka, były wiceszef MRiT Krzysztof Kukucki, który zwrócił uwagę na rolę samorządów w realizacji programu tanich mieszkań na wynajem. Według niego samorządy w całym kraju oczekują rządowego wsparcia na poziomie 3,5 mld zł.

- To są realne inwestycje, które za około dwa lata zasilą nasz rynek. 20 tysięcy mieszkań realnie wpłynie na rynek mieszkaniowy w Polsce - zaznaczył prezydent Włocławka.

Jak argumentowała prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska, ostatnie dwie kadencje rządów Zjednoczonej Prawicy to "czas kiedy skutki Polskiego ładu doprowadziły do ogromnych dziur w budżetach samorządów". - Te pieniądze są potrzebne i brakuje ich dzisiaj na podnoszenie jakości usług publicznych - apelowała.

Z kolei Krzysztof Gawkowski zapewnił, że polityka mieszkaniowa Lewicy będzie obejmować nie tylko największe metropolie, ale także Polskę lokalną. - Dostrzegamy, że także w Polsce lokalnej, w najmniejszych miejscowościach też są potrzeby mieszkaniowe, każda "mała ojczyzna" będzie zaopiekowana - zadeklarował wicepremier.