Zaskakujące problemy ukraińskiej armii. Zostało mało czasu

Ukraińskie Ministerstwo Obrony nie ma pieniędzy na wypłatę żołdu dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Środki finansowe zapisane w budżecie skończą się dokładnie 20 września. Parlamentarzyści Rady Najwyższej Ukrainy obiecali podjąć pilne działania by ratować sytuację.

O problemach finansowych resortu obrony Ukrainy mówiła, na antenie telewizji publicznej, przewodnicząca komisji budżetowej Roksolana Pidlasa. Polityk prezydenckiej partii Sługa Narodu podkreśliła, że w najbliższych dniach politycy zajmą się sprawą finansowania wojskowych.

Ukraina. Problemy finansowe w armii. Zostało mało czasu

- Niestety, to prawda. Rzeczywiście Ministerstwo Obrony poinformowało nas, że nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zapłacić za żołd bojowy do 20 września. Ale do tego dnia zagłosujemy nad zmianami w budżecie państwa - zapowiedziała.

Pidlasa nie ujawniła, kiedy dokładnie dojdzie do posiedzenia Rady Najwyższej w tej sprawie. Jednocześnie zapewniła mundurowych, że problem zostanie rozwiązany około 17-18 września.

Problemy finansowe w ukraińskim wojsku. Prezydent obiecał podwyżki

O potrzebie znalezienia kolejnych miliardów hrywien na opłacę żołdu żołnierzy służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy mówiło się już na początku roku. Wówczas to prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział zwiększenie wypłat do nawet 200 tys. hrywien (18.8 tys. zł - red.).

Takie pieniądze mieliby otrzymać wojskowi, którzy przez ponad dwa lata przebywali na tzw. poziomie zero, czyli brali udział w aktywnych działaniach bojowych.

Jak tłumaczył minister finansów Sergij Marczenko, na antenie telewizji państwowe, rząd będzie musiał wprowadzać poprawki do budżetu, by móc sfinansować podwyżki.

- Zawsze szukamy nowych możliwości. Jak wiadomo, w 2022 roku kilkukrotnie zmienialiśmy budżet zwiększając wydatki na sektor bezpieczeństwa i obronności. W 2023 roku były co najmniej 3 dodatkowe zmiany - mówił.

- Będziemy szukać finansowania wszystkich wydatków, które będą potrzebne naszemu wojsku - dodał.