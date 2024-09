Do szpitala trafiło 11 górników, którzy przebywali pod ziemią w kopalni Murcki Staszic w trakcie wieczornych wstrząsów. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

W kopalni Murcki-Staszic w środę ok. Godziny 21:30 doszło do wstrząsu. Jak poinformowała Polska Grupa Górnicza stało się to w rejonie 510 na poziomie 900 metrów.

Nocne wstrząsy w kopalni. 11 górników trafiło do szpitala

Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że 11 górników zostało przewiezionych do szpitali.

Po badaniach, które trwały w nocy większość górników wróciła do domu. W szpitalu pozostało czterech z nich. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Na chwilę obecną roboty na ścianie, na której doszło do wstrząsu zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. W pozostałych obszarach kopalnia pracuje normalnie" - przekazuje Polska Grupa Górnicza.

Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic powstała w 2010 roku w wyniku połączenia KWK Murcki i KWK Staszic. W 2023 roku zginął tam 44-letni górnik. W 2019 w wyniku wstrząsu w tej samej kopalni zginęło trzech górników, a sześciu zostało rannych.