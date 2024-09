Szpieg z dostępem do tajnych akt. Prokuratura tłumaczy

"Kończąc postępowanie, prokurator ma obowiązek udostępnić całość akt każdemu podejrzanemu" - tłumaczy Prokuratura Krajowa po informacjach medialnych o tym, że oskarżony o szpiegostwo przeciwko Polsce Paweł Rubcow miał dostęp do niejawnego materiału dowodowego w swojej sprawie. Tajne akta miały zostać udostępnione mu przez prokuraturę, na krótko przed tym, jak wyjechał do Rosji.

31 lipca Paweł Rubcow vel Pablo Gonzalez, hiszpański dziennikarz, oskarżany o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został zwolniony z aresztu na mocy tajnego nakazu. Dzień później był już w drodze do Moskwy, gdzie z honorami witał go na lotnisku Władimir Putin.

Uwolnienie Rubcowa możliwe było dzięki porozumieniom dotyczącym największej od czasu zimnej wojny wymiany więźniów pomiędzy Rosją i Białorusią a USA, Niemcami, Słowenią, Norwegią i Polską. Szpieg udał się na spotkanie z przedstawicielami Kremla z cenną wiedzą - jak się okazuje - nie tylko tą pozyskaną przed swoim zatrzymaniem.

Media: Paweł Rubcow miał dostęp do niejawnych dokumentów

"Rzeczpospolita" donosi, że na dwa tygodnie przed tym, jak Rubcow został zwolniony z aresztu, otrzymał zgodę na zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w trakcie prowadzonego śledztwa. Dokumenty, do których uzyskał dostęp, zawierały również informacje niejawne.

- Pablo G. przed zamknięciem śledztwa skorzystał z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 321 § 1 k.p.k. (końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania). Został zaznajomiony z całością materiału dowodowego, a więc także niejawnego - przekazał dziennikowi rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Innego zdania jest poproszony o komentarz przez dziennikarzy prok. Kazimierz Olejnik, były zastępca prokuratora generalnego w rządzie SLD. "Prokuratura powinna dokonać selekcji materiału dowodowego i udostępnić Rubcowowi wyłącznie te, na których oparła zarzut. A pozostałych, w tym np. informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, nie pokazywać" - przekonuje.

Gdy zapadała decyzja o umożliwieniu rosyjskiemu szpiegowi wglądu do dokumentów, prokurator nie wiedział jeszcze, że 31 lipca dziennikarz zostanie zwolniony z aresztu.

Prokuratura Krajowa się tłumaczy

W czwartek Prokuratura Krajowa wydała komunikat w tej sprawie. Podano, że według art. 321 kpk, prokurator ma obowiązek udostępnić całość akt każdemu podejrzanemu, gdy postępowanie dobiega końca.

"Zgodnie z art. 156 § 5a kpk 'w razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów dołączonych do wniosku' " - czytamy.

Jak zasugerowano, nie było prawnej możliwości odmowy udostępnienia Rubcowowi akt sprawy.

"Nadto podejrzany lub jego obrońca mają prawo złożyć wniosek o 'końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania' (art. 321 kpk). Wówczas, gdy istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, prokurator ma obowiązek udostępnienia akt podejrzanemu i obrońcy. Udostępnienie całości akt jest w takiej sytuacji obligatoryjne i przepisy nie przewidują możliwości odmowy" - napisano.

Wiedza pozyskana przez rosyjskiego szpiega może być "zbyt duża"

Co oznacza to w praktyce? Wysoko postawiony oficer ABW, z którym skontaktowała się "Rz" stwierdził, że szpieg wyleciał do Rosji "z kompletem wiedzy". Jak dodał, istnieje ryzyko, że jest ona "zbyt duża".

Były wiceszef zarządu wywiadu UOP Piotr Niemczyk stwierdził z kolei, że istnieje możliwość, że w aktach, które widział Rubcow "są informacje wartościowe dla rosyjskiego wywiadu". Rozmówca "Rz" stwierdził, że kremlowskie służby zainteresować mogą m.in. metody działania polskiego kontrwywiadu, a zwłaszcza dane na temat możliwości technicznych i kryminalistycznych.

Proces Pawła Rubcowa jednak w Polsce?

Paweł Rubcow/Pablo Gonzalez oskarżany jest o służbę w rosyjskim wywiadzie wojskowym i udzielanie mu wiadomości mogących przynieść szkodę Polsce, również jako krajowi członkowskiemu NATO. Proceder miał trwać od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i kilku innych miastach.

"Działalność oskarżonego polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego" - napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej. Grozi mu 15 lat więzienia.

"Rz" donosi, że bardzo możliwe jest, że proces Pawła Rubcowa odbędzie się w Polsce. Świadczyć ma o tym zaangażowanie przez rosyjskiego szpiega polskich prawników do reprezentowania go przed sądem. Rozprawa miałaby odbyć się w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.