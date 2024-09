Emmanuel Macron wskazał nowego premiera Francji. To Michel Barnier, polityk konserwatywnej prawicy, który zastąpi na stanowisku Gabriela Attala. Poprzedni szef rządu złożył rezygnację na początku lipca, po wyborach parlamentarnych.

"Prezydent wyznaczył Michela Barniera na stanowisko premiera. Powierzył mu zadanie utworzenia zjednoczonego rządu, który będzie służył krajowi i narodowi francuskiemu" - poinformował w czwartek Pałac Elizejski.

"Nominacja ta następuje po bezprecedensowym cyklu konsultacji, podczas których, zgodnie ze swoim konstytucyjnym obowiązkiem, prezydent zapewnił, że premier i przyszły rząd spełnią warunki, aby być jak najbardziej stabilnymi i dać sobie szansę na zgromadzenie jak najszerszego poparcia" - czytamy.

Nowy premier Francji. Kim jest Michel Barnier?

Michel Barniej to 73-letni polityk konserwatywnej prawicy. Wcześniej pełnił funkcje szefa dyplomacji i komisarza Unii Europejskiej. Dyskusje o tym, jakoby to właśnie on miał zająć stanowisko szefa francuskiego rządu, narastały od środy.

PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL Zdjęcie. Michel Barnier wyznaczony na stanowisko premier Francji

Wcześniej funkcję premiera Francji sprawował 34-letni Gabriel Attal. Macron mianował go na to stanowisko na początku 2024 roku. Jego poprzedniczka, Elisabeth Borne, podała się do dymisji. Attal pełnił wówczas funkcję najmłodszego w historii ministra edukacji.

ZOBACZ: Wybory we Francji. Pojawiły się ostateczne wyniki

Media pisały o Attalu jako o bardzo bliskiej osobie prezydenta. Oceniano, że objecie przez niego stanowiska premiera nie było zaskoczeniem.

Francja po wyborach

Jednak już na początku lipca, po przyspieszonych wyborach parlamentarnych, świeżo mianowany szef rządu złożył na ręce prezydenta rezygnację. Frakcja Macrona zajęła w głosowaniu drugie miejsce, podczas gdy na pierwszym niespodziewanie uplasował się lewicowy Nowy Front Ludowy.

Prezydent poprosił wówczas Attala, aby "przez pewien czas" pełnił funkcję premiera w celu "zapewnienia stabilności kraju".