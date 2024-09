Kilka osób w kominiarkach nagle zaatakowało 15-latka. Chłopcu nie udało się uciec - sprawcy zaciągnęli go do auta, a następnie wywieźli w ustronne miejsce. Tam siłą próbowali wymusić zwrot pieniędzy i to niemałych, bo 2 tys. zł. Po zdarzeniu do akcji wkroczyła policja. Okazało się, że porywaczami są również młodzi mężczyźni.