Ruch we wschodniej części Manhattanu w Nowym Jorku został sparaliżowany po tym, jak ze sklepienia tamtejszego tunelu zaczęła ciec woda. Stało się tak, ponieważ robotnicy omyłkowo wywiercili dziurę w konstrukcji, którą woda przedostała się do wentylacji, a stamtąd prosto na przejeżdżające auta. Aby nie doszło do wypadku, trasę trzeba było zamknąć.