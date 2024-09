O śmierci 33-letniej Rebeki Cheptegi poinformował Komitet Olimpijski Ugandy. Prezes Donald Rukare zamieścił wpis na platformie X.

"Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszej lekkoatletki olimpijskiej Rebecci Cheptegi po tym, jak zaatakował ją jej chłopak. Niech jej łagodna dusza spoczywa w pokoju. Stanowczo potępiamy przemoc wobec kobiet. To był tchórzliwy i bezsensowny akt, który doprowadził do utraty wspaniałej sportsmenki. Jej dziedzictwo będzie trwać" - czytamy we wpisie.

Nie żyje biegaczka Rebecca Cheptegi. Zaatakował ją partner

Rebecca Cheptegi to ugandyjska biegaczka, która jeszcze kilka tygodni temu brała udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Startowała w kobiecym maratonie, który ostatecznie ukończyła na 44. miejscu.

Kobieta w niedzielę została oblana benzyną i podpalona przez swojego partnera Dicksona Ndiema Marangacha. Do zdarzenia doszło w domu sportsmenki w hrabstwie Trans Nzoia w Kenii, tuż przy granicy z Ugandą.

ZOBACZ: Startowała na igrzyskach w Paryżu. Teraz walczy o życie w szpitalu

Komendant lokalnej policji, Jeremiah Ole Kosiom powiedział, że para wcześniej się pokłóciła, a krzyki słyszeli nawet sąsiedzi. Powodem konfliktu miał być dom 33-latku w Trans Nzoia, który niedawno kupiła, aby móc trenować w pobliskich ośrodkach.

Rebecca trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii w stanie krytycznym. Miała oparzenia 75 proc. ciała. Mimo starań lekarzy, nie udało jej się uratować.

Do tej samej placówki w mieście Eldoret trafił także Marangach, który w trakcie ataku doznał poparzeń niemal 30 proc. ciała. Służby nie poinformowały w jakim jest stanie.

ZOBACZ: Zabójstwo 58-letniej kobiety. Policja zatrzymała jej męża

Tragiczne śmierci olimpijek

To nie jest pierwsza tego typu śmierć sportsmenki rywalizującej w igrzyskach olimpijskich. W 2022 roku w mieście Iten w Kenii znaleziono ciało Damaris Muthee Mutua. Lekkoatletka reprezentująca barwy Bahrajnu została zamordowana. Sprawcą był jej partner Eskinder Hailemariam Folie, który sam przyznał się do winy przez telefon.

W 2021 roku w tym samym mieście znaleziono ciało Agnes Tirop. Kobieta również miała ranu kłute. Biegaczka została zaatakowana przez swojego męża, który do dziś nie przyznał się do winy.