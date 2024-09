Rozległy pożar ukraińskim rejonie iziumskim zniszczył ponad 300 domów we wsi Studenok. W wyniku pojawienia się ognia ranna została starsza kobieta, a także ratownik. Ponieważ płomienie wznieciły się w wyniku ostrzału, poszkodowani będą mogli wnioskować o odszkodowanie.

Do rozległego pożaru doszło w rejonie iziumskim we wsi Studenok. Pożar rozpoczął się w niedalekim lesie, jednak silny wiatr przeniósł palące się elementy na zamieszkałe tereny. "Każdy centymetr terenu jest badany. W powietrzu są drony, a śledczy krążą po każdym podwórku" - przekazał szef Wydziału Śledczego Policji Państwowej w obwodzie charkowskim Serhij Bolwinow.

ZOBACZ: Zwrot akcji ws. obiektu nad Polską. "Nie doszło do naruszenia przestrzeni"

Ogień doprowadził do całkowitego spalenia lub znacznego uszkodzenia 308 domów, co stanowi połowę wioski. Zniszczony jest też budynek urzędu. Władze obwodu charkowskiego powiadomiły, że pożar miał swoje źródło w obwodzie donieckim, a do zapłonu doszło na skutek ostrzału. Z tego względu mieszkańcy będą mogli się ubiegać o odszkodowanie.

Ukraina. Spłonęła połowa wsi Studenok. Są ranni

Z kolei szef obwodu charkowskiego Oleg Sinegubow przekazał, że mimo licznych zniszczeń większość wcześniej ewakuowanych osób wróciła do wsi. Niestety podczas pożaru ranna została starsza kobieta i ratownik medyczny.

ZOBACZ: Polska pomoże odbudować ukraińskie miasto? Jest deklaracja premiera

Na miejscu utworzono stację humanitarną, w której udzielana jest niezbędna pomoc. "Poradnia Powszechna Medycyny Rodzinnej, w której pracują lekarze i organizacje humanitarne udzielające pomocy medycznej i psychologicznej, wznowiła pracę. Każdego dnia mieszkańcy otrzymują gorące posiłki od World Central Kitchen" - napisał Sinegubow.