Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek powiedział w czwartek "Wydarzeniom", że nie wpłacił nic na konto PiS, mimo wezwań polityków tej partii. - Dlaczego miałbym wpłacać? PiS przez te ostatnie lata dostało gigantyczne pieniądze z budżetu państwa. Powinni mieć zaoszczędzone minimum 100 milionów złotych. Mogę zapytać: gdzie macie te pieniądze? - dodał.

Jak podkreślił, "patrzy na tę sprawę jako wyborca zawsze głosujący na PiS". - Jeżeli ktoś by mi tak powiedział: "Wpłacaj!", to odpowiedziałbym: "Pokażcie, co zrobiliście z pieniędzmi przez te osiem lat. Gdzie są te pieniądze? Dlaczego nie odłożyliście stu milionów?" - stwierdził.

O słowa Mastalerka reporter "Wydarzeń" Marcin Fijołek pytał prezesa PiS na środowej konferencji. Chciał wiedzieć, czy partia brała pod uwagę, że mogą nadejść "trudniejsze czasy" i czy nie powinna odłożyć "kilka albo kilkadziesiąt milionów zaskórniaków". Jarosław Kaczyński, słysząc te słowa, uśmiechał się.

- Widzę tutaj głos młodego mędrca politycznego, ale ja już jestem politykiem starej daty i do młodzieży, szczególnie tego typu młodzieży, którą musiałem stąd usuwać i to dwukrotnie, mam stosunek taki, że powstrzymam się od komentarza - powiedział lider ugrupowania.

Mastalerek: Politycy PO mogą się tak zachowywać dzięki Kaczyńskiemu

Jak dodał Kaczyński, aktualne koszty bieżące PiS wynoszą 2 mln zł miesięcznie i to bez podliczenia "kosztów nadzwyczajnych". - Jeśli porównać to, co otrzymują partie teraz, z tym, co otrzymywały przed tym ucięciem o połowę, to jest w sile nabywczej jedna trzecia tego, co było wtedy - przekazał.

Mastalerek mówił jeszcze "Wydarzeniom", że decyzja PKW o odrzuceniu sprawozdania PiS to "manewr rodem z putinowskiej Rosji", ale odpowiedzialnym za całą sprawę jest też Kaczyński. - PO zachowuje się skandalicznie, ale dziś politycy PO mogą tak się zachowywać dzięki Kaczyńskiemu, bo to on w 2018 roku zmienił prawo - i może mieć pretensje tylko do siebie - uznał.