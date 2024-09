Wyglądają jak gigantyczne komary albo latające pająki. Dlatego większość osób się ich boi i natychmiast stara unieszkodliwić owada, gdy ten tylko próbują wlecieć do domu. Tymczasem koziułki czy też komarnice to zupełnie niegroźne owady. Wbrew pozorom, nawet przy spotkaniu z człowiek nic mu nie zrobią, bowiem żywią się nektarem kwiatów.

Koziułki można najczęściej zaobserwować w okresie kwiecień-czerwiec oraz od sierpnia do października. Wówczas pojawiają się w miejscach wilgotnych lub w okolicy zbiorników wodnych. Ale można je również zobaczyć w okolicy budynków czy przesiadują na drzewach.

Wyglądają jak połączenie komara z pająkiem. Koziułki są jednak nieszkodliwe

Uaktywniają się wieczorem, często też zachowują się niczym ćmy, ponieważ latają tam, gdzie pojawia się światło. Stąd również można je spotkać w domach, gdy zostawimy otwarte drzwi czy okna. W większości osób wywołują przerażenie, bo wyglądają jak wielki latający pająk, albo zmutowany komar.

Jednak w rzeczywistości komarnice są nieszkodliwe, a tym bardziej nie interesuje ich człowiek. Nie są w stanie nawet zrobić nam jakiejkolwiek krzywdy, bowiem w przeciwieństwie do komarów nie posiadają aparatu gębowego kłująco-ssącego. Ponadto nie przenoszą chorób. Żywią się nektarem kwiatów lub spadzią mszyc.

Komarnice są ważne dla środowiska

Komarnice są istotnym elementem ekosystemu. "Są naprawdę dobrym źródłem pożywienia dla ptaków, odgrywają ważną rolę w ekosystemie, dlatego ludzie powinni wypuszczać je przez okna, zamiast zabijać. Większość życia spędzają pod ziemią jako larwy, a następnie wykluwają się latem" - wyjaśnia Karl Curtis, dyrektor ds. rezerwatów i zaangażowania społecznego w rozmowie z "The Mirror".

Koziułki posiadają - zazwyczaj - trzy pary długich i bardzo cienkich odnóży oraz skrzydła przypominające te u np. ważek. Co więcej ich nogi mimo, że są łamliwe, to dzięki temu często ratują im życie. W sytuacji zagrożenia koziułki odrzucają jedno z odnóży, które jeszcze przez kilka sekund może się ruszać. To odwraca uwagę drapieżnika i daje cenny czas na ucieczkę.