- Wydaje mi się, że moglibyśmy mniej wygłaszać obietnic, a natomiast to, co już obiecaliśmy, szybciej dostarczać - powiedział Gitanas Nausėda w "Dniu na świecie" na antenie Polsat News. Prezydent Litwy stwierdził, że trzeba zapewnić Ukrainie wszystkie środki do wygrania wojny z Rosją.