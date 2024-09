We wtorek pabianicka policja otrzymała zgłoszenie sprzed budynku sądu na ulicy Partyzanckiej. Toyotą przyjechała tam nietrzeźwa kobieta. Co więcej, nie poruszała się po ulicy, lecz chodnikiem.

60-latka uznała ponadto, że idealnym miejscem do zaparkowania będzie trawnik. Jej skrajnie złe zachowanie za kierownicą dostrzegli sądowi ochroniarze - i stąd wezwanie mundurowych.

Pabianice. Chodnikiem przyjechała pijana do sądu. Auto zostawiła na trawie

Na miejscu funkcjonariusze zbadali kobietę alkomatem. Okazało się, że w organizmie miała dwa promile alkoholu. Została zatrzymana i straciła prawo jazdy. Toyota z kolei trafiła na policyjny parking.

W trakcie interwencji 60-latka "tłumaczyła", że przejechała do sądu, bo miała tam dostarczyć dokumenty. Zjawi się tam jeszcze raz, bo jej rajd pod wpływem w Pabianicach także będzie miała swój finał na sali rozpraw.

Jazda pod wpływem alkoholu. Policja przypomina, co za to grozi

Policja przypomina, że spożycie nawet małej ilości alkoholu ma duży wpływ na zdolności reagowania kierowcy, co może skończyć się wypadkiem. Ponadto jest to zlamanie prawa, za co grożą poważne konsekwencje.

"Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast jazda autem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo. W pierwszym przypadku kierującemu grozi grzywna w wysokości do 5000 zł lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktów karnych" - przypomina policja z Pabianic.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości są oprócz kary pozbawienia wolności do lat trzech, kierującemu grozi kara finansowa wynoszącą od 5 tysięcy do 60 tysięcy złotych i zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Jeśli kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Sąd może także orzec dożywotni zakaz prowadzenia auta.