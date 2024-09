Pali się nasyp kolejowy na długości 15 kilometrów w woj. wielkopolskim. Do akcji wysłano już 15 zastępów straży pożarnej. - Działania są utrudnione ze względu na silny wiatr - wyjaśnił mł. bryg. Leszek Walczak w rozmowie z polsatnews.pl. W związku z sytuacją wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 12:03. Pali się nasyp kolejowy na odcinku już prawie 15 km - od Obornik do okolic za Parkowem. Pożar jest na różnych odległościach i zajmuje różne długości - powiedział mł. bryg. Leszek Walczak z KP PSP w Obornikach w rozmowie z polsatnews.pl.



Według stanu na godzinę 14:00, w działaniach bierze udział 15 zastępów straży pożarnej, w tym jednostka JRG Oborniki i jednostki OSP.

Pożar nasypu kolejowego. Opóźnienia w kursowaniu pociągów

W związku z sytuacją ruch pociągów w obu kierunkach na linii Rogoźno - Oborniki został wstrzymany. Pociągi notują już prawie dwugodzinne opóźnienia. "Wszystkim podróżnym życzymy dużo cierpliwości w ten upalny dzień. Pijcie dużo wody" - przypomniała z kolei OSP Rogoźno.



- Działania są utrudnione ze względu na silny wiatr - wyjaśnił mł. bryg. Walczak. Jednak około godziny 14:30 OSP Rogoźno przekazała, że pożar został opanowany.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że do pożaru doszło w czasie hamowania pociągu lub na skutek jakiejś usterki. - To ustalą biegli - podkreślił rzecznik. Iskry najpewniej natrafiły na suche podłoże, a wiatr przeniósł palące się fragmenty w kolejne miejsca nasypu.



Strażacy równocześnie walczą z pożarem nasypu kolejowego w powiecie chodzieskim.