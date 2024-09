Jak w środę potwierdziła Interia, Grzegorz T. usłyszał dwa zarzuty: znęcania psychicznego nad swoją partnerką Tatianą A. (art. 207 par. 1 Kodeksu karnego) oraz uszkodzenia cudzej rzeczy (art. 288 par. 1 Kk).



- Postępowanie prowadzi prokurator referent. W tej chwili zostały ogłoszone zarzuty. Standardowo prokurator czeka teraz na zgromadzenie materiałów, by poddać je analizie i podjąć dalsze decyzje w sprawie - przekazał prok. Wojciech Czapczyński z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Sprawa Grzegorza T. Partnerka polityka alarmowała o przemocy

O kulisach sprawy w maju poinformował jako pierwszy Onet. Zgodnie z zeznaniami Tatiany A. były europoseł miał stosować wobec niej przemoc psychiczną w okresie od lutego 2021 roku do 14 stycznia 2024 roku.

"Według świadka chciał skłonić ją do wyprowadzenia się ze wspólnie zajmowanego domu. Tatiana A. nie pracuje i jest uzależniona finansowo od swojego konkubenta" - opisano.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Gliwicach miała trudności z wykonaniem czynności procesowych względem Grzegorza T. - Były trudności z doręczeniem mu wezwania - informowała wówczas Karina Spruś.

PiS zawiesiło Grzegorza T. "Niepokojące informacje"

W reakcji na medialne doniesienia rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazywał, że informacje o nadużyciach i ryzyku popełnienia przestępstwa skłoniły Jarosława Kaczyńskiego do odsunięcia byłego wiceministra w funkcjonowaniu partii.

"Decyzja o nieumieszczaniu (go - red.) na listach PiS do Parlamentu Europejskiego podyktowana była wieloma niepokojącymi informacjami, jakie docierały do kierownictwa partii, a dotyczyły jego dalece niestosownego i kompletnie nieakceptowalnego zachowania" - przekazał Bochenek.

Jak dodawał, wobec "kolejnych, oburzających doniesień medialnych" prezes Kaczyński podjął decyzję o jego zawieszeniu oraz wystąpił do rzecznika dyscypliny partyjnej z wnioskiem o wykluczenie go ze struktur PiS.