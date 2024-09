22 pociągi są opóźnione na łącznie 405 minut przez protest związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności", którzy we wtorek rano zablokowali tory kolejowe w Katowicach. Strajkowali przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo i PKP CargoTabor.

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" we wtorek rano weszli na tory kolejowe w Katowicach. Protestują przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo i PKP CargoTabor.

"Na miejscu są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy zabezpieczają teren. Ruch kolejowy został wstrzymany. Są zmiany w komunikacji. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są na bieżąco przekazywane na stacjach i przystankach oraz za pośrednictwem portalu pasażera" - przekazuje PKP PLK SA w mediach społecznościowych.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Protest związkowców na torach

Na tory wyszło około 100 związkowców. Decyzja o proteście była spontaniczna, jak powiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz.

"Dziś mieliśmy być na uroczystościach związanych z 44. rocznicą podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Zapadła spontaniczna decyzja. Zamiast jechać do Jastrzębia - Zdroju zdecydowaliśmy się tutaj zostać i stanąć w obronie zwalnianych kolejarzy" - powiedział.

ZOBACZ: Przemysław Czarnek wzywa rodziców do protestów. "Trzeba podnosić alarm"

Ocenił, że podpisanie przez zarząd PKP Cargo listów intencyjnych w sprawie zatrudnienia części zwolnionych pracowników w innych spółkach kolejowych jest niewystarczające, ponieważ nie dają one prawdziwej gwarancji zatrudnienia. "Na razie postulat jest tylko jeden - wstrzymać zwolnienia, usiąść do rozmów, żeby ludzie mieli z czego żyć" - podkreślił Dominik Kolorz.

Opóźnienia pociągów. Strajk na torach

Rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz poinformował we wtorek, że pociągi dojeżdżające do stacji Katowice zostały skierowane na objazd przez stację Katowice Muchowic, co oznacza, że "czas przejazdu został wydłużony".

Z utrudnieniami muszą liczyć się także pasażerowie Kolei Śląskich. Rzecznik regionalnego przewoźnika Bartłomiej Wnuk powiedział, że część pociągów zawróciła na stacjach Chorzów Batory i Sosnowiec Główny. Inne skierowano na objazd. Dodał, że tymczasowo wprowadzono honorowanie biletów kolejowych w autobusach i tramwajach Związku Transportu Metropolitalnego.

ZOBACZ: Papież Franciszek poruszony gestem Polki. Otrzymał wyjątkowy prezent

Po godzinie 10:00 PKP PLK wydało oświadczenie, że ruch pociągów na katowickim węźle kolejowym został wznowiony, a sytuacja będzie się stabilizować.

Opóźnienia sięgają od 10 minut do nawet godziny. Informacje są na bieżąco przekazywane pasażerom Kolei Śląskich na tablicach z rozkładem jazdy.

Do godziny 10:30 w związku z blokadą torów odnotowano 22 opóźnione pociągi na 405 minut.