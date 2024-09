Nowa Zelandia uderza w podróżnych. Niemal trzykrotnie zwiększyli podatek turystyczny, który wynosi teraz 62 dolary. Do tego podnieśli koszt wizy turystycznej. Powodem takiej decyzji mają być "koszty dla lokalnych społeczności" oraz "wyższe koszty utrzymania i konserwacji w całym obszarze ochrony przyrody". Ale branża turystyczna nie jest zachwycona tym posunięciem.

Wszyscy turyści, którzy wybierają się do Nowej Zelandii od 1 października muszą być świadomi dodatkowych kosztów, jakie ich czekają. Bowiem od tego dnia zaczyna obowiązywać nowa cena podatku turystycznego. Opłata została wprowadzona po raz pierwszy w 2019 roku. Do tej pory wynosiła 22 dolary, teraz wzrosła do 62 dolarów.

Nowa Zelandia podnosi opłaty dla turystów

To jednak nie jedyny wzrost kosztów dla zwiedzających kraj. Również od 1 października rośnie cena wizy turystycznej z kwoty 131 dolarów do 211 dolarów.

Minister turystyki Nowej Zelandii wyjaśnił, że podniesienie opłat było konieczne ze względu na rosnące ceny oraz koszt utrzymania obiektów turystycznych. - Turystyka międzynarodowa wiąże się również z kosztami dla lokalnych społeczności, w tym dodatkowym obciążeniem infrastruktury regionalnej oraz wyższymi kosztami utrzymania i konserwacji w całym naszym obszarze ochrony przyrody - tłumaczył Matt Doocey.

Poza niezadowolonymi turystami zwiększone koszty nie spodobały się również Tourism Industry Aotearoa (TIA). Organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży turystycznej uważa, że tak wysokie opłaty zniechęcą zwiedzających.

Nowa Zelandia. Dodatkowe opłaty zniechęcą turystów do przyjazdu

"Ożywienie turystyczne w Nowej Zelandii po pandemii pozostaje w tyle za resztą świata, a to jeszcze bardziej osłabi naszą globalną konkurencyjność" - napisała grupa w oświadczeniu. Podkreślono również, że potencjalni turyści mogą zacząć wybierać inne kierunki, takie jak Kanada czy Wielka Brytania, gdzie nie tylko jest więcej lotów, ale właśnie opłaty turystyczne są znacznie niższe.

Warto dodać, że niektórzy obywatele państw są zwolnieni z uzyskania wizy przed wjazdem do Nowej Zelandii, o ile chcą przebywać w kraju nie dłużej niż trzy miesiące. W takiej sytuacji muszą uzyskać e-wizę, ale także uiścić opłatę. W kontekście nowych przepisów rząd nowozelandzki ostrzega, że rozpatrywanie wniosków wizowych może potrwać dłużej.

Dlatego zaleca się, aby osoby, które planują wizytę w okresie świąt Bożego Narodzenia lub na Nowy Rok powinny złożyć wnioski odpowiednio do 15 października i 15 listopada, aby mieć pewność, że ich dokumenty zostaną rozpatrzone.