Ukraińskie siły powietrzne podały, że zestrzeliły 27 z 35 wystrzelonych przez Rosję dronów podczas nocnego ataku. To kolejna noc intensywnych rosyjskich ataków.

We wtorek Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że zestrzeliły 27 z 35 dronów wystrzelonych nocą przez Rosję - podaje Reuters.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Zaporoże

Siły powietrzne w mediach społecznościowych przekazały również, że Rosja użyła w ataku trzech pocisków balistycznych i jednego pocisku kierowanego.

Jak podała z kolei Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w poniedziałek o godzinie 23:03 wojska rosyjskie uderzyły w Zaporoże. W wyniku uderzenia w hotelu zginęła 38-letnia kobieta i jej ośmioletni syn. Ratownicy wyciągnęli 12-letnią córkę spod gruzów. Poszkodowany został również 43-latek.

W ciągu dnia okupanci 313 razy uderzyli w 11 miejscowości obwodu zaporoskiego, w tym Zaporoże. Naliczono 38 zgłoszeń dotyczących zniszczenia domów mieszkalnych i obiektów infrastruktury. Zginął 51-letni mężczyzna, a sześć osób zostało rannych.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów

To kolejna noc intensywnych rosyjskich ataków. Jak informowaliśmy w poniedziałek, w nocy doszło do masowego ataku Rosji na Kijów i inne tereny Ukrainy. Zestrzelenie rosyjskich pocisków doprowadziło do upadku odłamków na zamieszkałe tereny ukraińskiej stolicy.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko informował w mediach społecznościowych, że dwie osoby dorosłe zwróciły się o pomoc do lekarzy. Stan jednej z nich był na tyle poważny, że trafiła do szpitala.

W dzielnicy Światoszyn wybuchł pożar w dwupiętrowym budynku, na szczęście już niezamieszkałym. W tej samej dzielnicy odłamki spadły na cztery samochody, które w wyniku tego zapaliły się. Kliczko około godziny 6:00 poinformował, że ogień ugaszono.

Wojna w Ukrainie. Zniszczony meczet i stacja metra

W pobliżu stacji metra Światoszyn uszkodzone zostały czujniki. Również szklane okna z samej stacji uległy zniszczeniu. Jednakże burmistrz miasta zapewnił, że pomimo zniszczeń stacja działa.

Na kijowskich Nywkach ostrzelany pociskami rakietowymi został meczet. Incydent zakończył się bez ofiar.

Według Sił Powietrznych Ukrainy, armia zniszczyła 58 obiektów rosyjskich. Według wyliczeń strona ukraińska zniszczyła dziewięć rakiet balistycznych z 16 wystrzelonych przez wroga oraz 13 rakiet manewrujących i 20 dronów kamikadze.