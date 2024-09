42-latek podejrzany o spowodowanie wypadku w Magnuszewie, w którym zginęły trzy osoby, usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę.

Prokuratura Rejonowa w Kozienicach prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w miejscowości Magnuszew (woj. mazowieckie), w którym zginęły trzy osoby.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21.00. 42-letni Sławomir S. przekroczył dozwoloną prędkość i wjechał w grupę pieszych. Mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości - miał 1,28 promila alkoholu we krwi. Ponadto nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Magnuszew. Kierowca usłyszał zarzuty

We wtorek Sławomir L. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości oraz przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

We wtorek Sąd Rejonowy w Kozienicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy.

42-latkowi grozi od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

Wypadek w Magnuszewie. Zatrzymany pasażer

W sprawie wypadku został zatrzymany także pasażer samochodu Ford Escape Jacek L. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Jest on podejrzany o nieudzielnie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Usłyszał także zarzut dotyczący nakłaniania sprawcy wypadku do ucieczki.

Jacek L. przyznał się do popełnienia pierwszego czynu i złożył wyjaśnienia. Nie przyznał się natomiast do nakłaniania Sławomira S. do ucieczki. Mężczyzna dostał dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Jak informowaliśmy w niedzielę, 42-letni kierowca jechał od strony Magnuszewa w kierunku Latkowa. - Na miejscu wypadku zginęli kobieta i mężczyzna w wieku 36 lat. W szpitalu zmarła kobieta w wieku 55 lat. Do szpitala trafili też poszkodowani 55-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna - powiedział PAP asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.