Chociaż w te wakacje wypadków drogowych było więcej niż rok temu, to okazały się one mniej poważne w skutkach. W czasie ubiegłorocznej przerwy letniej ofiar śmiertelnych było o 54 więcej. Spadająca liczba to powód do zadowolenia, jednak służby podkreślają, że za każdym wypadkiem kryje się ludzka tragedia.