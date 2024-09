W jednym z pensjonatów w Busku-Zdroju doszło do wycieku siarki. - W wyniku wdychania oparów do szpitala trafiło trzech pracowników - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy PSP w Kielcach st. kpt. Marcin Bajur. Pensjonariusze musieli zostać ewakuowani z obiektu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 15 w pensjonacie przy ulicy 1 Maja. Strażacy ustalili, że z powodu rozszczelnienia rury doszło do wycieku z systemu dozującego siarkę do leczniczych.

Pracownicy odkryli, że płyn zalał piwnicę obiektu. - W wyniku wdychania oparów poszkodowanych i przetransportowanych do szpitala zostało trzech pracowników pensjonatu - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy PSP w Kielcach st. kpt. Marcin Bajur.

Busko-Zdrój. Wyciek siarki, pilna akcja służb. Ewakuowano 20 osób

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemicznego z Kielc. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W związku z wyciekiem nie ucierpiał żaden mieszkaniec pensjonatu, lecz odparowująca siarka stanowiła dla nich zagrożenie. - Z obiektu ewakuowano 20 pensjonariuszy - poinformował st. kpt. Marcin Bajur.