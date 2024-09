Polsat triumfuje. Najlepszy wynik weekendu

Polsat triumfuje z 15-leciem Kabaretu NEO-NÓWKA! Najlepsza oglądalność weekendu. Polsat po raz kolejny udowodnił, że kabarety to jego mocna strona. A już od najbliższej soboty, czyli od 7 września wraca na antenę stacji hitowy cykl "Kabaret na żywo".

Podczas sobotniej (31 sierpnia; godz. 20:00) emisji "15-lecia Neo-Nówki. Schody do Nieba" Polsat nie miał sobie równych, zajmując absolutne pierwsze miejsce w obu grupach demograficznych, deklasując konkurencję w kategorii All 4+. To wyjątkowe show stało się nie tylko najlepiej oglądaną audycją weekendu na Polsacie, ale również w telewizji liniowej ogółem.

Znakomite wyniki "15-lecie Neo-Nówki. Schody do Nieba"

"15-lecie Neo-Nówki. Schody do Nieba" osiągnęło znakomite wyniki, przyciągając 1,4 mln widzów. Przełożyło się to na 13,8 proc. udziału w rynku w grupie 4+ oraz 13,5 proc. w grupie 16-59."

To kolejny dowód na to, że Polsat niezmiennie króluje w kategorii rozrywki kabaretowej, dostarczając widzom najlepszą, pełną dobrego humoru rozrywkę.

W najbliższą sobotę, 7 września, Telewizja Polsat zaprezentuje widzom "Kabaret na żywo - Kabaret Skeczów Męczących. Polska Misja Komiczna".

WIDEO: "Obcy: Romulus". Fede Álvarez: Film jest przerażający, bo nawiązuje do poprzednich części Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsat