Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zapowiedział szczepienia dla dzikich lisów przeciw wściekliźnie. Akcja potrwa od piątego do 18 września i obejmie całe województwo mazowieckie. Wraz z informacją wydano odpowiednie zalecenia i ostrzeżenia.

"Przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 5-18 września 2024 roku" - zapowiada Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach. W zamieszczonej na stronie internetowej informacji podano, że obszarem szczepienia objęte zostanie całe województwo mazowieckie.

WIW apeluje o to, aby przez 14 dni po zakończonym szczepieniu nie wypuszczać kotów oraz nie spuszczać ze smyczy psów oraz o to, aby nie dotykać napotkanych szczepionek - zarówno ze względu na własne bezpieczeństwo, jak i dlatego, że lisy nie zjedzą opatrzonej ludzkim zapachem przynęty.

Szczepienia lisów w województwie mazowieckim. Weterynarze zalecają ostrożność

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii wyjaśnia, jak wygląda pozostawiony dla lisów preparat. "Szczepionka RABADROP zawierającej żywy atenuowany szczep wirusa wścieklizny to przynęta kształtu owalnego lub kwadratowego, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym oraz znajdujący się wewnątrz plastikowy blister z wielojęzykowym nadrukiem "Uwaga – szczepionka przeciwko wściekliźnie" Zawartość blistra to płyn w kolorze pomarańczowym do czerwono-fioletowego" - czytamy na stronie.

ZOBACZ: Wścieklizna na Mazowszu. Wykryto kolejne przypadki

Weterynarze podkreślają, że w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z substancją należy natychmiast przemyć skórę woda z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Jeśli zaś w kontakt ze szczepionką wejdzie nasz pupil, warto zgłosić się do lekarza weterynarii.

Zwierzętom nie grozi jednak niebezpieczeństwo - co najwyżej zaburzenia przewodu pokarmowego z powodu niestrawnego materiału blistra. Substancja nie zapewni im jednak odporności na chorobę, ponieważ szczepionka wykazuje działanie uodparniające jedynie u lisów i jenotów.

Chociaż wścieklizna może wydawać się obecnie tematem dosyć abstrakcyjnym, wciąż pozostaje groźna dla zwierząt, szczególnie tych dzikich. W okolicach Warszawy odnotowano w ostatnim czasie kilka przypadków i wyznaczono obszary zagrożone wścieklizną, do których należy powiat garwoliński, miński i otwocki oraz dzielnie stolicy: Wawer i Wesoła.