Incydent na Lotnisku Chopina. Wstrzymano ruch samolotów

Na Lotnisku Chopina w Warszawie czasowo wstrzymano operacje. Podczas operacji ćwiczeniowej doszło do incydentu. Jak przekazano w komunikacie, w zdarzeniu brały udział dwie osoby.

Dziś o godzinie 15:14 na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu podczas tzw. operacji touch and go (operacja ćwiczebna, podczas której samolot ląduje i nie zjeżdżając z drogi startowej od razu odlatuje) lekkiego samolotu cywilnego (Aero AT-3)" - czytamy w komunikacie lotniska.

Jak podano, "służby lotniska niezwłocznie pojawiły się na miejscu i podjęły działania. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. W sytuacji nie uczestniczył żaden inny samolot".

Lotnisko Chopina. Czasowo wstrzymano operacje

Na lotnisku zostały czasowo wstrzymane operacje. "Aktualnie zostały przywrócone i odbywają się na jednej drodze startowej" - przekazały pierwotnie władze lotniska.

O 16:22 dodano aktualizację - ruch na drugiej drodze startowej został przywrócony. Oznacza to, że operacje na lotnisku odbywają się normalnie.

ZOBACZ: Tragedia na lotnisku w Chicago. Kobieta wciągnięta przez taśmociąg

Statusy poszczególnych lotów można śledzić na tablicy lotów na stronie lotniska.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużył 18,5 mln pasażerów, a w całym 2024 r. - według prognoz - odprawi 20,5 mln pasażerów, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dla porównania, w 2015 r. lotnisko na Okęciu odprawiło ok. 10 mln pasażerów przez cały rok.

WIDEO: Prognoza pogody - niedziela, 1 września - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / polsatnews.pl / PAP