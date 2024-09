Annalena Baerbock oznajmiła w niedzielę, że wspólnym celem Polski i Niemiec jest szybki postęp w realizacji wspomnianego projektu.



- Mam na myśli rzeczywiście szybką realizację. Szczerze mówiąc, straciliśmy już zbyt dużo czasu - zapewniła, dodając, że świadków historii, takich jak zasłużony dla polsko-niemieckiego pojednania były minister spraw zagranicznych i były więzień Auschwitz Władysław Bartoszewski, jest coraz mniej. Dlatego takie miejsca pamięci będą w przyszłości jeszcze ważniejsze.

Niemcy. Szefowa MSZ zapowiada miejsce ku pamięci Polaków

W 2020 r. niemiecki Bundestag zdecydował o utworzeniu w centrum stolicy kraju Miejsca pamięci i spotkań, a w czerwcu 2024 r. projekt nazywany obecnie Polsko-Niemieckim Domem został przyjęty przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Zanim jednak dojdzie do jego realizacji, ponownie musi odbyć się dyskusja w parlamencie, co ma nastąpić albo pod koniec 2024 r., albo też na początku 2025 r.

Szefowa niemieckiego MSZ mówiła podczas niedzielnych uroczystości, że historia naszych krajów jest ze sobą "mocno spleciona".



- W bezdennym cierpieniu i niepojętych zbrodniach popełnionych przez Niemców na Polkach i Polakach. W walce o wolność i samostanowienie. A dziś Niemcy i Polska wspólnie zabiegają o bezpieczeństwo Europy i Ukrainy - stwierdziła.

Niemcy. "Potrzebna jest pamięć"

- Nasza solidarność nie jest prezentem, lecz wyrazem szacunku za to, co inni dla nas zrobili. Dlatego potrzebna jest pamięć, właśnie tutaj w Berlinie, skąd niemieckie zbrodnie II wojny światowej wzięły swój początek - oznajmiła polityk w swoim przemówieniu.



Jak dodała, Niemcy powinni być bardziej świadomi wydarzeń, które dla Polaków są do dziś tak bolesne. Baerbock przyznała, że wiedza o 1 września 1939 roku i jego skutkach nie jest w niemieckim społeczeństwie zadowalająca.

Z kolei minister stanu ds. kultury i mediów Claudia Roth podkreśliła, że planowany Polsko-Niemiecki Dom będzie „widocznym znakiem pojednania i uznania polskich cierpień”.



- Jesteśmy winni Polakom pamięć. Jesteśmy im także winni zmierzenie się z naszą wspólną historią. Tylko uczciwość wobec nas samych może umocnić relacje z Polską i pogłębić pojednanie. Musimy stale tłumaczyć, co stało się w Polsce pomiędzy 1939 a 1945 r. Jest to konieczne, ponieważ skutki niemieckiej wojny na wyniszczenie odczuwalne są do dziś - zaznaczyła, cytując dodatkowo słowa Mariana Turskiego: "bądźmy czujni".

Niemcy milczą na temat ewentualnych reparacji

Podczas niedzielnego wydarzenia w Berlinie zabrakło odniesienia się do kwestii ewentualnego zadośćuczynienia dla polskich ofiar, o czym coraz głośniej mówią polscy politycy.



Uroczystości rocznicowe zorganizował Niemiecki Instytut Spraw Polskich (DPI) w Darmstadt, wiodąca niemiecka placówka naukowa. W obchodach uczestniczył charge d’affaires ad interim RP w Niemczech Jan Tombiński oraz burmistrz Berlina Franziska Giffey.



Spotkanie odbyło się w parku Tiergarten, w miejscu, gdzie znajdowała się Opera Krolla (Kroll-Oper), w której po pożarze Reichstagu w 1933 r. obradował niemiecki parlament. 1 września 1939 r. w tym budynku Hitler wygłosił po rozpoczęciu ataku na Polskę przemówienie, zawierające osławione zdanie: "Od godz. 5.45 odpowiadamy ogniem".



Miejsce po rozebranej po wojnie Operze Krolla jest jedną z możliwych lokalizacji planowanego Miejsca pamięci i spotkań poświęconego polskim ofiarom wojny i okupacji. Placówka w Berlinie ma spełniać trzy funkcje: pomnika, ośrodka dokumentacyjnego polsko-niemieckich relacji oraz miejsca spotkań, przede wszystkim młodzieży z obu krajów.



Kwestia Polska-Niemieckiego Domu była jednym z głównych tematów polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych na początku lipca w Warszawie.