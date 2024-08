W miejscowości Rogówek na Podlasiu doszło do wypadku podczas lądowania balonu, którym podróżowało 15 osób. Do szpitala trafiły dwie z nich. Jak przekazała polsatnews.pl sierżant sztabowy Agnieszka Ulman z podlaskiej policji, pilot statku powietrznego był trzeźwy.

- Do zdarzenia doszło około godziny siódmej rano w miejscowości Rogówek, podczas planowego lądowania balonu - zaznaczyła policjantka.

Wówczas dwie osoby wypadły z kosza balonu, czego przyczyną był prawdopodobnie silniejszy podmuch wiatru. Pilot musiał wykonać "twarde lądowanie"

Wypadek balonu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Poszkodowani trafili do szpitala. To 18-latka i 32-latek. Jedna z osób trafiła do placówki medycznej karetką, druga śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W sumie na pokładzie statku powietrznego było 15 osób oraz pilot. WSKR Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przekazało PAP, że najmłodszy z pasażerów miał 15 lat.

Policjanci ustalili, że pilot balonu był trzeźwy.

