- Wśród sierpniowych postulatów były nie tylko postulaty godnościowe, dotyczące płacy, chleba, ale także żądano uczciwego i rzetelnego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości rocznicowych podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. - Ci ludzie stanęli wtedy do wzięcia na siebie współodpowiedzialności za Rzeczpospolitą i prawdę - dodawał.

- Jestem tutaj dzisiaj z wami także po to, żeby wam podziękować. Wierzę głęboko i nie mam żadnych wątpliwości, że wzięliście współodpowiedzialność za RP i że tę odpowiedzialność dźwigacie - mówiła w sobotę do sygnatariuszy porozumień sierpniowych głowa państwa.

Prezydent zwracał uwagę, że "nie wolno zrezygnować z walki o wolność i prawdę" i że ludzie Solidarności muszą być wysłuchiwani oraz brani pod uwagę zawsze, gdy chcą zabrać głos w sprawach obywateli.

- Jesteście żywą emanacją tkanki społecznej. Może się tak zdarzyć, że władza oderwie się od swoich korzeni, od obywateli i przestanie słyszeć ich głos. Po to właśnie jest "Solidarność", żeby zawsze przypomnieć o tych podstawowych obowiązkach - wskazywał.

Prezydent Andrzej Duda w Gdańsku: Rzeczpospolita chce, żebyście zabierali głos

Podczas swojego przemówienia w Gdańsku Andrzej Duda zaznaczał także, że to na ludziach sprawujących władzę spoczywa odpowiedzialność zapewnienia obywatelom poszanowania ich godności i życia w odpowiednich warunkach.

- Dlatego "Solidarność" ma prawo, w imieniu społeczeństwa, zabierać głos. Jestem po to tutaj, żeby wam powiedzieć, że Rzeczpospolita chce, żebyście zabierali dalej głos. Zabierajcie go zawsze, trzymajcie pieczę nad Rzeczpospolitą, bardzo o to proszę - apelował.

Polski przywódca zapewnił ponadto, że to właśnie "Solidarność" jest "papierkiem lakmusowym" w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce tego, czy sprawy prowadzone są we właściwym kierunku. Przekonywał też, że w prawdziwie demokratycznym państwie głos społeczeństwa musi być słuchany nie tylko od wyborów do wyborów czy w kampanii wyborczej.

44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

44 lata temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.



Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała telewizja publiczna.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.