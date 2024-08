33 tysiące kilometrów w 12 dni. Rekordowa podróż papieża

Papież Franciszek udaje się z pielgrzymką do Azji i Oceanii, podczas której odwiedzi cztery kraje: Indonezję, Papuę-Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. To najdłuższa podróż w czasie trwającego od 2013 r. pontyfikatu - potrwa 12 dni w ciągu których głowa Kościoła pokona ok. 33 tys. km.