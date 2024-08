- To był dziwny człowiek. Ludzie się go bali - powiedział na antenie Polsat News Łukasz Kaźmierczak z portalu Myglogow.pl o 35-latku, który przez kilka lat więził kobietę. Jak dodał, mężczyzna w zasadzie nie pracował. - Żył z rent i emerytur swoich rodziców - zaznaczył redaktor. W piątek prokuratura postawiła zarzuty zatrzymanemu 35-latkowi. Grozi mu do 25 lat więzienia.