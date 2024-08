Prokuratura Rejonowa w Głogowie postawiła zarzuty 35-letniemu mężczyźnie, który przez ponad pięć lat miał się znęcać nad 30-latką. Kobieta przetrzymywana była przez niego w pomieszczeniu gospodarczym i notorycznie poddawana aktom przemocy.



Małgorzata z Leszna poznała swojego oprawcę przez internet. Przyjechała do Mateusza J., aby wspólnie rozpocząć nowe życie. Mężczyzna mieszkał z rodzicami w domu we wsi Gaiki, to właśnie tam między 1 stycznia 2019 a 28 sierpnia 2024 r. miało dochodzić do regularnego znęcania się nad kobietą.

Gaiki. 35-latek więził kobietę przez ponad pięć lat. Przerażające relacje

Z poszkodowaną kobietą porozmawiali dziennikarze MyGłogów.pl, którzy jako pierwsi poinformowali o sprawie.

- To jest tak traumatyczne doświadczenie, również dla mnie jako redaktora naczelnego, który realizował ten materiał razem z koleżanką, my rozmawialiśmy z tą kobietą. Tam powstają przeróżne pytania, ale trzeba powiedzieć, że ona nam przekazała, że panicznie się bała tego mężczyzny - powiedział Łukasz Kaźmierczak w rozmowie z Polsat News.



- 35-latek tak ją sterroryzował, że ona bała się odezwać, zapukać w drewniane drzwi – zrelacjonował redaktor. - Komórka, w której znajdowała się kobieta, znajdowała się obok posiadłości sąsiadów, jednak ci zeznali, że nigdy niczego nie słyszeli - mówił Kaźmierczak.

Bała się nawet zapukać. Koszmar rozegrał się tuż pod nosem sąsiadów i rodziców

O całej sprawie nie wiedzieli także rodzice 35-latka, którzy mieszkali w domu na tej samej posesji. Budynek gospodarczy był oddalony od domu o kilkanaście metrów, jednak nikt z okolicznych mieszkańców nie wiedział o przetrzymywanej kobiecie.

ZOBACZ: Ponad pięć lat więził kobietę. Koszmar na polskiej wsi



- To grube, poniemieckie mury. Nie wiadomo, czy to pomieszczenie nie było w jakiś sposób wygłuszone. Wiemy tylko, że ona żyła tam w dramatycznych warunkach. Ona się załatwiała do wiadra, nie miała dostępu do światła. Ona faktycznie - tak, jak nam powiedziała - była wyprowadzana w kominiarce, żeby się wykąpać i tylko wtedy miała ciepłą wodę, kiedy się dobrze sprawowała - podał Kaźmierczak.



- My nie możemy sobie dzisiaj nawet wyobrazić, co ta kobieta czuła i w jakiej była sytuacji - dodał.



Dziennikarz przekazał także, że wszystko rozpoczęło się od "pięknej miłości", ponieważ kobieta pojechała z Leszna do 35-latka dobrowolnie. Mężczyzna powiedział jej, że zatrzyma się w komórce tylko na chwilę, jednak później przetrzymywał ją w niej ponad pięć lat.



Kaźmierczak zdradził, że budynek, w którym była przetrzymywana nie miał okien i był zamknięty na kłódkę, więc nikt nie mógł zobaczyć, co się tam dzieje. Ofiara przed swoim wyjazdem pokłóciła się z matką i zostawiła dwójkę swoich dzieci. W związku z czym jej rodzice nie zaalarmowali służb, bo najpewniej myśleli, że córka nie chce mieć z nimi kontaktu.