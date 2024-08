Gmina Kleszczewo zrezygnowała z płatności gotówkowych za doładowanie karty PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna). Od września za bilety okresowe kupowane przez ten system, można będzie zapłacić jedynie kartą lub blikiem. To jednak stoi w sprzeczności z prawem.

PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna) to system, przez który można zakupić bilety komunikacji w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. Obejmuje aplikację i kartę imienną, którą do tej pory można było doładowywać w dowolny sposób.

W gminie Kleszczewo to zmieni się jednak od 2 września. Zakład Komunalny w poinformował, że doładowanie kart będzie odbywało się jedynie bezgotówkowo.

Doładowanie karty miejskiej tylko kartą

"Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. informuje, że od 02.09.2024 r. w Zakładzie dokonanie opłaty m.in. doładowanie kart PEKA (kupno biletów okresowych lub doładowanie tPortmonetki itd.) możliwe będzie tylko w formie bezgotówkowej (przy użyciu karty płatniczej, zbliżeniowej lub telefonem). Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i szybkiej formy płatności" - czytamy w komunikacie.



Jest to pierwsza tego typu sytuacja, a wszelkiego rodzaju karty miejskie w innych miastach można wciąż doładowywać w wybranych punktach także za gotówkę. Gmina Kleszczewo nie podaje powodów dla tej decyzji.

Zmiana ta nie jest zgodna z ustawą, która obowiązuje w Polsce. Według niej płatność gotówką w sklepie jest możliwa niemal zawsze. Według nowych przepisów z 2021 roku sprzedawca nie może odmówić przyjęcia gotówki albo uzależnić podjęcia transakcji z klientem od możliwości wykonania transakcji bezgotówkowej.

Istnieje jedynie kilka sytuacji, w których sprzedawca rzeczywiście może odmówić przyjęcia zapłaty w formie gotówki. Dzieje się tak:

podczas transakcji przeprowadzanych za pomocą sklepów internetowych,

w sklepach bez personelu do obsługi,

podczas imprez masowych, jeśli sprzedawca poinformuje wcześniej klientów o obowiązujących formach płatności,

kiedy jednorazowa transakcja ma większą wartość niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Mogą także wystąpić inne okoliczności m.in. brak środków na wydanie reszty, ale wówczas sprzedawca może jedynie zasugerować płatność kartą, a nie ją wymusić.

Pomysł z Kleszczewa nie spotkał się z entuzjazmem. Pod komunikatem zamieszczonym w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy niezadowolonych mieszkańców, którzy dopytują, co mają zrobić osoby korzystające jedynie z gotówki.



"To jest głupota, bo nie każdy ma kartę, nie posługuje się telefonem"; "Proszę pomyśleć o tych, którzy nie mają kart, nie potrafią lub nie chcą z nich korzystać. Każdy powinien mieć prawo wyboru"; "To zachęcają Państwo czy narzucają płatność bezgotówkową?" - czytamy.