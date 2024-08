Informacje o katastrofie F-16 przekazał również "The Wall Street Journal". Gazeta powołuje się na swoje źródła wśród amerykańskich urzędników.

Ukraina straciła pierwszy myśliwiec F-16

Informacje uzyskane przez dziennik wskazują na to, że myśliwiec nie został zniszczony przez wrogi ostrzał, a do katastrofy doszło prawdopodobnie na skutek błędu pilota.

Ukraińskie Siły Powietrzne na razie nie zabrały głosu w sprawie.

31 lipca media poinformowały nieoficjalnie o tym, że pierwsze F-16 dotarły na Ukrainę. 4 sierpnia prezydent kraju potwierdził informacje. Wołodymyr Zełenski wystąpił na tle myśliwców przemawiając z okazji Dnia Sił Powietrznych.

ZOBACZ: Ukraińskie F-16 z technologią, jakiej nie ma nikt inny na świecie

- Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to już rzeczywistość na naszym niebie - F-16 są w Ukrainie. Osiągnęliśmy to. Jestem dumny z naszych chłopaków, którzy opanowali te samoloty i już zaczęli ich używać dla naszego państwa - mówił wówczas Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent przyznał, że F-16 na Ukrainie zapoczątkują nowy etap w rozwoju wojsk powietrznych. Jednocześnie jednak wskazał, że samolotów jest wciąż za mało.

Wojna na Ukrainie. Zachód dostarczył myśliwce F-16

Jehor Czerniew, który jest zastępcą przewodniczącego parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i obrony 5 sierpnia powiedział, że przekazane Ukrainie F-16 są wyposażone w najnowszą awionikę i radary do namierzania pocisków.

ZOBACZ: Nie tylko rakiety Hrim-2. Ukraina chwali się "Dzikiem"

- Aktywnie pracujemy nad tym, aby do tej koalicji dołączyły inne kraje, w tym Stany Zjednoczone. W ten sposób będziemy mogli otrzymać niezbędne minimum samolotów do osłony naszego nieba i odpierania ataków okupantów za pomocą pocisków rakietowych, dronów i samolotów. Dostawa pierwszych F-16 powinna stać się zachętą dla naszych pozostałych partnerów - mówił Czerniew.

Władze nie ujawniają, ile maszyn przekazano. Dania, Norwegia, Holandia i Belgia w planach miały dostarczyć Ukrainie ponad 60 takich myśliwców.