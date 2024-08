Kampania wyborcza w USA w pełni, a kandydaci na prezydenta na wszelkie sposoby próbują zdobyć głosy w wyścigu o najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Universal Music w Szwecji apeluje do Donalda Trumpa, by podczas swoich wieców wyborczych nie używał w tym celu muzyki zespołu ABBA. To kolejny raz, kiedy artyści kierują podobne żądanie do kandydata republikanów.

Wytwórnia płytowa kultowej szwedzkiej grupy popowej ABBA poinformowała w czwartek, że zażądała, aby kandydat na prezydenta USA Donald Trump zaprzestał odtwarzania jej muzyki na wiecach wyborczych.

Wybory w USA. Muzyka zespołu ABBA na wiecu Donalda Trumpa

"Universal Music Publishing AB i (wytwórnia płytowa) Polar Music International AB nie otrzymały żadnego wniosku (o wykorzystanie muzyki), więc Trumpowi nie udzielono żadnego pozwolenia ani licencji" - przekazano agencji AFP.

Szwedzki dziennik "Svenska Dagbladet" poinformował, że jego dziennikarz w lipcu uczestniczył w wiecu Donalda Trumpa w Minnesocie - znanej z dużej społeczności szwedzkiej - gdzie odtworzono "The Winner Takes It All".

Po piosence pojawił się 10-minutowy klip wideo, wyświetlany na dużym ekranie, przedstawiający zespół ABBA, który grał niektóre ze swoich największych hitów, w tym "Money, Money, Money" i "Dancing Queen".

ABBA to kolejny zespół z szeregu artystów, którzy zwrócili się do kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta USA, by powstrzymał się od używania ich muzyki na wiecach i wydarzeniach. Wcześniej takie apele wystosowali m.in. Neil Young, Celine Dion i The Rolling Stones.

Wybory prezydenckie w USA 2024. Donald Trump vs. Kamala Harris

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. Kandydatem Partii Republikańskiej jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zmierzy się on z wiceprezydent Kamalą Harris, która reprezentuję Partię Demokratów po tym, jak obecny prezydent Joe Biden wycofał się z wyścigu o reelekcję.

Zarówno Harris, jak i Trump przedstawili swoich kandydatów na wiceprezydentów. Demokratka postawiła na Tima Walza, a republikanin na J.D. Vance'a