W piwnicy odnaleziono ciała starszego małżeństwa. - Zgłoszenie otrzymaliśmy od członka rodziny - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji. Para prawdopodobnie zatruła się dwutlenkiem węgła powstałym w wyniku fermentacji, bowiem na miejscu odnaleziono beczki z cieczą, która została pobrana do badań. W sprawie toczy się śledztwo.

Policja odnalazła ciała starszego małżeństwa we wtorek przed godz. 20 na posesji przy ul. Piłsudskiego w Łęcznej. - Ciała 65 i 69- latka znajdowały się w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy - wyjaśniła asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji. Funkcjonariuszka dodała, że incydent zgłosił jeden z członków rodziny.

Starsze małżeństwo zeszło do piwnicy. Para nie żyje

- Ciała zostały zabezpieczone, a na miejscu prowadzono działania pod nadzorem prokuratora. Sekcja zwłok została zaplanowana na piątek - przekazała rzeczniczka.

W rozmowie z PAP policjantka powiedziała, co mogło być przyczyną śmierci małżeństwa. - Prawdopodobnie doszło tam do zatrucia dwutlenkiem węgla powstałym w wyniku fermentacji alkoholowej. Na miejscu znaleziono beczki z zawartością cieczy, której próbki zostały pobrane do badań - wyjaśniła.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. W trakcie oględzin nie ujawniono obrażeń ciał.

W piwnicy był obniżony poziom tlenu

Dyżurny KW PSP w Lublinie Jan Janczak przekazał, że w akcji uczestniczyło 15 strażaków. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do środka budynku z aparatem ochrony dróg oddechowych i ewakuacji na zewnątrz dwóch nieprzytomnych osób. Ratownicy medyczni stwierdzili ich zgon.

- Sprawdzono pomieszczenie miernikiem gazowym, który wykazał obniżony poziom tlenu - ok. 15 proc. - dodał dyżurny.