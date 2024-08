W środę oficjalnie rozpoczynają się 17. letnie igrzyska paralimpijskie. Potrwają one do 8 września i zgromadzą w Paryżu rzesze wiernych fanów sportu. Na ich oczach rozdanych zostanie prawie 550 medali, które zdobędą tylko najlepsi na świecie. Polska ekipa może liczyć na solidne wsparcie także ze strony polityków, w tym samego prezydenta. - Trzymamy kciuki - zapewnia Andrzej Duda.

Środowa ceremonia otwarcia igrzysk paralimpijskich w Paryżu miała być wydarzeniem nie mniej ekscytującym i zapierającym dech w piersiach od tego, czego świadkiem byliśmy przy okazji inauguracji igrzysk olimpijskich.



Podobnie jak kilka tygodni temu, teraz również feta odbyła się poza stadionem, a udział w niej wzięło ok. 50 tys. osób.

Igrzyska Paraolimpijskie Paryż 2024 wystartowały

Tak duże zainteresowanie to także i wielkie środki bezpieczeństwa zastosowane do ochrony uczestników zabawy. Dość powiedzieć, że porządku strzegło prawie 45 tys. policjantów, żandarmów, ochroniarzy i żołnierzy.

PAP/EPA/ENNIO LEANZA Ceremonia otwarcia igrzysk paralimpijskich Ceremonia otwarcia igrzysk paralimpijskich

Otwarcie utrzymano w konwencji satyrycznego programu, który połączył w tanecznym korowodzie pełnosprawnych tancerzy z paralimpijczykami.

PAP/EPA/Teresa Suarez Zainaugurowano igrzyska paralimpijskie w Paryżu

Następnie zaś przyszedł czas na prezentacje wszystkich sportowców, którzy nie kryli zachwytu nad pompą, z jaką zorganizowano inaugurację. Niestety, w przypadku polskich reprezentantów, wielu z nich zapewne obejrzało show w wiosce olimpijskiej, gdyż zrezygnowali z udziału w wyczerpującej fecie. To przede wszystkim osoby, których starty zaplanowano na jutro.

Startują igrzyska paralimpijskie w Paryżu. W czwartek pierwsze zmagania

Dzień po hucznej zabawie sportowcy przystąpią już do rywalizacji o medale, sławę i wielkie pieniądze. Jeśli chodzi o Polaków, w czwartek można będzie śledzić m.in. poczynania naszych parabadmintonistów, parakolarzy torowych, parałuczników, parapływaków czy też paratenisistów stołowych.

Podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu, poza 84 Polakami wystąpią reprezentanci 181 innych państw, w tym także Rosjanie i Białorusini, którzy jednak muszą startować pod neutralna flagą z uwagi na agresję rosyjską na Ukrainę. Biało-czerwoni rywalizować będą w 15 dyscyplinach z 22 dyscyplin.

Politycy kibicują polskim paralimpijczykom

W poprzednich igrzyskach paralimpijskich w Tokio trzy lata temu biało-czerwoni wywalczyli 24 medale: siedem złotych, sześć srebrnych i 11 brązowych, co dało im 17. miejsce w klasyfikacji krajów.



Łączny dorobek polskich sportowców w letnich igrzyskach paralimpijskich, począwszy od pierwszego startu w 1972 roku, to 798 medali, dlatego najpewniej magiczna granica 800 zostanie przebita właśnie w tym roku.



Wsparcia paralimpijczykom udzielają kibice z całej Polski, w tym także znane z zamiłowania do sportu osobowości ze świata polityki. Prezydent Andrzej Duda, z okazji rozpoczęcia imprezy zamieścił w mediach społecznościowych specjalny wpis. "Trzymamy kciuki za sukcesy naszych Reprezentantów! Powodzenia, Panie i Panowie!" - napisał.

"Kibicujemy polskim paralimpijczykom! Powodzenia w Paryżu" - wpis o takiej treści zamieściło z kolei kierowane przez Sławomira Nitrasa, ministra sportu.

"Już w drodze do Paryża, Igrzyska zaczynają się jutro. Nasi wybitni paraolimpijczycy jadą po medale! Kto z Was razem ze mną będzie kibicował naszym?" - pisał z kolei już we wtorek pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń.