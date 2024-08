Michael O’Leary uważa, że takie ograniczenie znacząco zmniejszyłoby liczbę niebezpiecznych incydentów, do których dochodzi na lotnisku lub już na pokładzie. Powiedział, że tylko w Ryanairze niemal każdego dnia ma miejsce niepokojące zdarzenie z udziałem nietrzeźwych osób.

Dyrektor Ryanair chce mniej drinków dla pasażerów

"Nie chcemy mieć pretensji do ludzi, że się napiją, ale jeśli nie pozwalamy ludziom prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu, to nie umieszczajmy ich też w samolotach na wysokości 33 tys. stóp (ok. 10 km) - powiedział w wywiadzie dla Daily Telegraph.

Wypadki, o których wspomina dyrektor Ryanair, nie tylko zagrażają załodze, ale także powodują opóźnienia lotów lub nawet prowadzą do ich odwołania. To paraliżuje lotniska i działania całych linii lotniczych.

"Dawniej ludzie, którzy pili za dużo, w końcu odpływali lub zasypiali. A teraz ci pasażerowie biorą również tabletki i leki. To wybuchowa mieszanka. Otrzymujemy o wiele gorsze zachowanie, które staje się bardzo trudne do opanowania" - dodał.



Podkreślił, że nie ma na razie sposobu na sprawdzenie, jak bardzo pijani są pasażerowie. A co za tym idzie, trudno jest zapobiegać niebezpiecznym incydentom. "Dopóki mogą stać i się poruszać, to przejdą. A potem, gdy samolot startuje, widzimy te niewłaściwe zachowania" - powiedział.

Mniej drinków w samolotach. Badania potwierdzają słuszność ograniczeń

O’Leary nie jest pierwszą osobą, która podnosi ten temat. Trzy lata temu nad zakazem spożywania alkoholu podczas lotu zastanawiał się rząd USA. Z kolei na początku bieżącego roku niemiecki Instytut Medycyny Kosmicznej opublikował badania, z których wynika, że lot pod wpływem alkoholu jest niebezpieczny dla zdrowia.

Przebadani pasażerowie, którzy napili się przed lotem byli bardziej narażeni na atak serca, niż osoby trzeźwe. Szczególnie zagrożone były osoby młode - z chorobami płuc lub krążenia.

"Wyniki naszych badań dowodzą, że podawanie alkoholu na pokładach samolotów powinno zostać poważnie ograniczone. Powinno to zostać ograniczone administracyjnie, a nie uzależnione od osobistych wyborów konsumentów" - czytamy w opracowaniu niemieckiego instytutu.